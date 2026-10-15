Pernod Ricard: Le CA recule moins que prévu au T1, les USA et la Chine pèsent toujours

Des bouteilles de la boisson anisée Ricard sont photographiées dans l'usine Ricard de Lormont, près de Bordeaux

Pernod Ricard a ‌fait état jeudi d'une baisse moins importante que prévu ​de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le groupe de spiritueux accusant, comme anticipé, d'importants reculs en Chine et ​aux États-Unis.

Sur les trois premiers mois de son exercice, Pernod Ricard ​affiche un chiffre d'affaires en ⁠recul organique de 0,9% sur un an, à ‌2,23 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un recul de 1,7% ​de ses revenus, ‌selon un consensus compilé par le groupe.

En ⁠août, Pernod Ricard avait déclaré prévoir un recul de ses ventes en Chine et aux États-Unis en raison ⁠d'ajustements de stocks. ‌Sur ces deux marchés, les chiffre d'affaires ⁠sont respectivement en baisse de 25% et 10% au ‌premier trimestre.

Lors des résultats annuels, le président-directeur ⁠général, Alexandre Ricard, avait alors souligné ne ⁠pas prévoir un ‌retour à la croissance sur le marché américain avant ​2029.

Dans la région "Reste du ‌Monde", hors États-Unis et Chine, le chiffre d’affaires de la maison-mère du cognac ​Martell, du champagne Mumm et de la vodka Absolut progresse de +4% sur le trimestre. Il ⁠avance de 19% sur un an en Inde, mais recule de 6% en Europe.

Pernod Ricard confirme par ailleurs ses objectifs annuels et à moyen terme, dont un chiffre d’affaires organique "globalement stable" en 2027.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)