TSMC intente une action en justice contre un ancien dirigeant pour des motifs de sécurité

(Ajout du commentaire du gouvernement de Taiwan aux paragraphes 5 et 6) par Ben Blanchard et Wen-Yee Lee

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW a déclaré mardi qu'elle avait intenté une action en justice devant le tribunal taïwanais de la propriété intellectuelle et du commerce contre son ancien premier vice-président Wei-Jen Lo , qui a récemment rejoint Intel INTC.O .

Dans un communiqué envoyé par courriel, TSMC a déclaré que le procès est basé sur les termes du contrat de travail entre TSMC et Lo, sur l'accord de non-concurrence signé par Lo et sur des réglementations telles que la loi sur les secrets commerciaux.

"Il est très probable que Lo utilise, divulgue ou transfère les secrets commerciaux et les informations confidentielles de TSMC à Intel, ce qui rend les actions en justice nécessaires", a déclaré TSMC.

Intel et Lo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le ministère taïwanais de l'économie a déclaré dans un communiqué qu'il respectait l'action en justice de TSMC et qu'il suivrait de près l'impact sur l'industrie.

Le ministère a ajouté qu'il coopérerait pour déterminer si l'affaire concerne la violation de technologies essentielles ou la violation de la loi taïwanaise sur la sécurité nationale.

La semaine dernière, le ministre taïwanais de l'économie a déclaré que les autorités enquêtaient sur Lo après que les médias locaux eurent rapporté qu'il avait peut-être transmis à son nouvel employeur des données sur les technologies de pointe de TSMC.

M. Lo, qui a contribué à la production en masse par TSMC de puces de pointe à 5 nanomètres, 3 nm et 2 nm, a rejoint Intel en octobre, après avoir pris sa retraite de TSMC au terme d'une carrière de 21 ans. Une source au fait de l'affaire a déclaré qu'il rendait compte directement au directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan.

Avant de rejoindre TSMC en 2004, Lo a travaillé chez Intel pendant 18 ans. Il a occupé les fonctions de directeur du développement technologique et de directeur d'usine, dirigeant le site de développement d'Intel à Santa Clara, en Californie.