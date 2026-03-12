Trump vante les gains des prix du pétrole en disant "nous gagnons beaucoup d'argent", suscitant la colère des législateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les législateurs estiment que Trump donne la priorité aux compagnies pétrolières plutôt qu'aux consommateurs

* Le secrétaire d'État à l'énergie, Chris Wright, estime qu'il est peu probable que le baril de pétrole atteigne 200 dollars

* Les prix du pétrole augmentent malgré les efforts des États-Unis pour les contrôler

(Ajout des commentaires du sénateur Mark Kelly et d'autres, paragraphes 4-8) par Timothy Gardner et Susan Heavey

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis pourraient gagner beaucoup d'argent grâce aux prix du pétrole qui augmentent en raison de la guerre avec l'Iran , ce qui a suscité des critiques de la part de certains législateurs qui l'ont accusé de ne se préoccuper que des riches.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 9 % pour atteindre 100 dollars le baril, alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran s'intensifie. Deux pétroliers ont brûlé dans un port irakien après avoir été touchés par des bateaux iraniens soupçonnés d'être chargés d'explosifs, tandis que des dizaines d'autres navires pétroliers sont restés bloqués, le détroit d'Ormuz étant fermé.

M. Trump, un républicain, a écrit sur les médias sociaux: "Les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole au monde, et de loin, donc lorsque les prix du pétrole augmentent, nous gagnons beaucoup d'argent." Il a ajouté qu'il était bien plus important d'empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires.

Le sénateur américain Mark Kelly, un démocrate de l'Arizona, a répondu que les travailleurs américains souffraient de la guerre déclenchée par Trump.

"Les seuls à bénéficier de la flambée des prix de l'essence sont les grandes compagnies pétrolières", a écrit M. Kelly, candidat potentiel à la présidence en 2028, sur X. "Mais il est logique que M. Trump s'en réjouisse parce qu'il ne s'est jamais soucié que des riches."

Au moins deux autres législateurs démocrates, les représentants Mark Pocan du Wisconsin et Don Beyer de Virginie, ont fait des commentaires similaires sur X.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur leurs critiques.

HAUSSE DES PRIX DE L'ESSENCE AUX ÉTATS-UNIS

Le sénateur républicain de Caroline du Nord Thom Tillis, interrogé sur le message de M. Trump, a déclaré que le président et son administration avaient peut-être une vision à long terme de la guerre et de ses coûts, mais que la plupart des Américains devaient composer avec des budgets hebdomadaires.

Les prix de l'essence aux États-Unis continuent de grimper en flèche 13 jours après le début de la guerre, même après que plus de 30 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, dont les États-Unis, ont annoncé la libération d'un nombre record de 400 millions de barils de pétrole des réserves mondiales.

Dans une autre tentative de contrôle des prix, l'administration Trump envisage de renoncer temporairement à une règle de transport maritime connue sous le nom de Jones Act afin de garantir que les produits énergétiques et agricoles puissent circuler librement entre les ports américains, a déclaré la Maison Blanche . Cette dérogation permettrait aux navires étrangers de transporter du carburant entre les ports américains, ce qui pourrait réduire les coûts et accélérer les livraisons.

Lors d'une interview accordée à Reuters au début du mois, M. Trump a déclaré qu'il ne s'inquiétait pas de la hausse des prix de l'essence et que ceux-ci baisseraient "très rapidement" lorsque le conflit prendrait fin, ce que les analystes de l'énergie ont contesté alors que la guerre s'étire vers une deuxième semaine complète.

IL EST PEU PROBABLE QUE LE PÉTROLE ATTEIGNE 200 DOLLARS, SELON LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE

Le secrétaire d'État à l'énergie, Chris Wright, a déclaré jeudi que les prix du pétrole n'atteindraient probablement pas 200 dollars le baril.

"Je dirais que c'est peu probable, mais nous nous concentrons sur l'opération militaire et sur la résolution d'un problème", a déclaré M. Wright à CNN lorsqu'on lui a demandé si les prix atteindraient 200 dollars le baril - un niveau qu'un responsable iranien a déclaré que les prix pourraient atteindre en cas d'escalade de la guerre.

En utilisant le mot "improbable", M. Wright a concédé de manière voilée qu'un pic à 200 dollars était possible, bien qu'il ait répété que le bond des prix durerait des semaines, et non des mois.

Le baril de Brent a atteint des sommets historiques en 2008 , à environ 147 dollars le baril, en raison des tensions entre l'Occident et l'Iran au sujet de son programme nucléaire, de la faiblesse du dollar américain et des craintes d'inflation.

Cette fois-ci, selon les analystes, les prix du pétrole pourraient rester élevés en raison de la fermeture sans précédent du détroit. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a déclaré jeudi que le détroit devrait rester fermé en tant qu'outil de pression.

"Préparez-vous à ce que le baril de pétrole soit à 200 dollars, car le prix du pétrole dépend de la sécurité régionale que vous avez déstabilisée", a déclaré mercredi Ebrahim Zolfaqari, porte-parole du quartier général du commandement militaire Khatam al-Anbiya de Téhéran.

M. Wright a déclaré à CNN: "Nous sommes au milieu d'une perturbation importante à court terme pour régler la question de la sécurité des flux d'énergie à long terme." L'administration se concentre sur des "solutions pragmatiques (...) pour traverser ces quelques semaines de pénurie d'énergie", a-t-il ajouté.

Mercredi, M. Trump a exhorté les compagnies pétrolières à emprunter le détroit malgré les risques. "Je pense qu'elles devraient utiliser le détroit", a-t-il déclaré. Interrogé sur la présence de mines iraniennes dans le détroit, il a ajouté: "Nous ne le pensons pas."

M. Wright a déclaré jeudi à CNBC que la marine américaine ne pouvait pas escorter des navires dans le détroit d'Ormuz pour l'instant, mais qu'il était "très probable" que cela se produise d'ici la fin du mois.

Il a ajouté que les pénuries d'énergie étaient moins susceptibles d'affecter les États-Unis et d'autres pays de l'hémisphère occidental. "Il n'y a pas de pénurie ni même de marché pétrolier vraiment tendu dans l'hémisphère occidental. Le problème se situe en Asie", a déclaré M. Wright.