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Giorgia Meloni aux Emirats, dernière étape de sa tournée dans le Golfe
information fournie par AFP 04/04/2026 à 18:21

Photo émanant du palais princier du Qatar montrant la première ministre italienne, Georgia Meloni, lors d'un entretien avec l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, le 4 avril 2026 à Lusail, près de Doha ( Qatar's Amiri Diwan / - )

Photo émanant du palais princier du Qatar montrant la première ministre italienne, Georgia Meloni, lors d'un entretien avec l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, le 4 avril 2026 à Lusail, près de Doha ( Qatar's Amiri Diwan / - )

La Première ministre italienne, Georgia Meloni, a été reçue samedi aux Emirats arabes unis par le président Mohamed ben Zayed Al-Nahyane, pour la troisième et dernière étape d'une tournée dans le Golfe en pleine guerre régionale.

"La rencontre a porté sur les perspectives du conflit et les conditions nécessaires à une cessation des hostilités, à commencer par la nécessité de garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz", ont annoncé les services de Mme Meloni dans un communiqué.

Plus tôt samedi, la dirigeante italienne avait rencontré à Doha l'émir du Qatar, avec lequel elle a évoqué la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Mme Meloni et cheikh Tamim ben Hamad al-Thani "ont abordé les questions énergétiques (...) et discuté des mesures possibles pour atténuer les chocs subis", a indiqué un communiqué du cabinet de la dirigeante italienne.

L'Italie, fortement dépendante des importations d'énergie, observe avec une inquiétude croissante l'envolée des prix mondiaux du pétrole et du gaz.

A Doha, Mme Meloni a assuré que son pays était prêt à "contribuer à la réhabilitation des infrastructures énergétiques qataries, essentielles pour la sécurité énergétique à l’échelle mondiale", selon ses services.

Elle a également "remercié l'Émir pour son aide lors de l'évacuation des nombreux citoyens italiens, notamment des touristes en transit, qui souhaitaient quitter le Qatar au début du conflit".

Les deux parties ont souligné la nécessité "de privilégier la diplomatie pour contenir la crise actuelle au Moyen-Orient et ses répercussions sur l’énergie et les chaînes d’approvisionnement, et de préserver la sécurité énergétique dans la région", a indiqué pour sa part un communiqué du Diwan, le palais de l'émir.

Mme Meloni a entamé vendredi sa tournée à Ryad où elle a rencontré le prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohamed ben Salmane.

Son déplacement dans le Golfe, visé quotidiennement par des tirs de drones et missiles iraniens en représailles à l'offensive américano-israélienne contre Téhéran, n'avait pas été annoncé.

Il vise à "réaffirmer le soutien de l'Italie face aux attaques iraniennes" et à "consolider la sécurité énergétique nationale", a dit vendredi à l'AFP une source gouvernementale italienne, précisant que la région constituait une "source essentielle de pétrole et de gaz pour l'Italie".

Selon cette source, Georgia Meloni est la première dirigeante d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'OTAN à se rendre dans le Golfe depuis le début de la guerre le 28 février, qui ébranle le marché des hydrocarbures et l'économie mondiale.

Parmi les dirigeants européens, Mme Meloni est l'une des plus proches du président américain Donald Trump, qui a exhorté les pays touchés par le blocus sélectif du détroit d'Ormuz imposé par l'Iran à intervenir. En temps normal, un cinquième de la production de pétrole mondiale, ainsi que du gaz naturel liquéfié, transite par ce passage.

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5 commentaires

  • 05 avril 08:33

    @speed36 Par ailleurs je voudrait rajouter la remarque qu'avait faite le ministre des affaires étrangères de l'EAU. il y a plusieurs mois. Il trouvait surprenant (il ne comprenait pas) que l'on (les pays européens) détruisait nos valeurs et nos cultures pour satisfaire les revendications des immigrés musulmans et qu'au contraire on devait se battre pour les défendre plutôt que de les détruire.

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