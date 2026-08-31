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Trump sur un éventuel retrait du Venezuela de l'OPEP : « C'est à eux de décider »
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 22:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il appartenait au Venezuela de décider s'il devait quitter l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

« Eh bien, je ne sais pas. C'est à eux de voir. Je veux dire, ce sera à eux de décider », a déclaré M. Trump aux journalistes quelques jours après que les États-Unis et le Venezuela ont conclu un accord accordant à Washington un contrôle partiel sur les réserves pétrolières de ce pays d'Amérique du Sud.

Il a cité Exxon XOM.N parmi les entreprises qui s'implantent au Venezuela dans le cadre de cet accord.

OPEP
Pétrole et parapétrolier
Venezuela

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