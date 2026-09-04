Passe d'armes entre Le Pen et Philippe sur l'aide à l'Ukraine

Montage réalisé le 7 juillet 2026 montrant Édouard Philippe le 26 février 2025, et Marine Le Pen, le 20 octobre 2021 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Marine Le Pen a fustigé vendredi le "bilan international piteux" de son concurrent à l'élection présidentielle Edouard Philippe, qui venait de l'accuser de vouloir "affaiblir l'Ukraine" et "servir la Russie", après que le vice-président du RN Louis Aliot a suggéré de "couper le robinet" à Kiev.

Le ton monte entre les favoris des sondages. "Votre bilan international est aussi piteux que vos résultats en matière économique et budgétaire", a lancé sur X la candidate du Rassemblement national à son rival du parti Horizons, qu'elle accuse de "colport(er) des calomnies qui avilissent le débat public".

En cause: les propos de M. Aliot la veille au soir sur BFMTV, à propos de la guerre en Ukraine.

Interrogé sur la possibilité de "couper le robinet" des aides au gouvernement de Kiev, le maire extrême droite de Perpignan reprend l'expression à son compte: "On coupe le robinet. Le système de santé, le système éducatif, l'ensemble de l'économie, tout le monde est à l'os et on trouve de l'argent pour aller encore financer des armes (...) Je veux bien, mais qui paye tout ça? Il faut savoir aussi arrêter une guerre".

Edouard Philippe a donc saisi l'occasion de reprocher au RN "son soutien au régime de Poutine", car "couper le robinet à l'Ukraine, c'est servir la Russie."

"Affaiblir l'Ukraine comme le souhaite Marine Le Pen, c'est menacer la sécurité de l'Europe et de la France. Je ferai tout pour l'en empêcher", jure le candidat de centre-droit, pour l'heure le mieux placé pour affronter Marine Le Pen au second tour.

L'intéressée a contre-attaqué dans l'heure, rappelant à l'ancien-chef du gouvernement qu'il était en fonction lorsque le président russe avait été "reçu en grande pompe au château de Versailles puis au fort de Brégançon", et qu'il avait lui-même accueilli Dmitri Medvedev, à l'époque Premier ministre, en juin 2019 au Havre.

Celle qui avait été reçue au Kremlin en 2017 a rappelé qu'elle plaide "depuis l'agression russe contre l'Ukraine" pour "une grande conférence pour la paix" afin d'aboutir à "un règlement diplomatique" du conflit. "Ce que vous n'avez réussi ni à défendre, ni à obtenir", ajoute-t-elle.