Ukraine : Volodymyr Zelensky promet des sanctions après une fusillade entre agents de services de renseignements rivaux

Plusieurs personnes ont été blessées dans une fusillade dans un quartier résidentiel de Kiev, entre agents de deux agences dont la rivalité est connue de longue date.

Volodymyr Zelensky à Kiev, en Ukraine, le 3 septembre 2026. ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

Ils "rendront des comptes". VOlodymyr Zelensky a promis une enquête et des sanctions à l'encontre de des services de sécurité (SBU) et du renseignement militaire (GUR) après une fusillade entre agents des deux agences à Kiev cette semaine, un incident aux circonstances floues qui a exposé au grand jour leur rivalité.

"Deux individus impliqués dans la fusillade ont été officiellement désignés comme suspects (dans une enquête, NDLR) : il s'agit d'un agent du SBU et d'un agent du GUR", a indiqué VOlodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne jeudi soir. "Toutes les autres circonstances de l'incident font également l'objet d'une enquête", a-t-il ajouté. "Il est important que la vérité soit établie et que de telles situations ne se reproduisent plus jamais".

Le président ukrainien a annoncé, sans plus de détails, que des chefs adjoints des deux agences seraient "limogés" . "Les deux entités doivent rendre des comptes", a-t-il affirmé.

Mercredi matin, à Kiev, plusieurs médias avaient rapporté une fusillade entre des agents du GUR et du SBU dans un quartier résidentiel de Kiev. Le SBU a affirmé jeudi que cet incident "absolument inacceptable" entre des agents des deux structures avaient eu lieu alors que le SBU menaient une perquisition.

Rivalité de longue date

Selon le SBU, cette opération s'inscrivait dans une enquête concernant de supposés liens entre les services de sécurité russes (FSB) et un commandant du Corps des volontaires russes, une unité militaire ukrainienne sous le contrôle du GUR.

Plusieurs personnes ont été blessées lors de cette fusillade, a indiqué le SBU, sans plus de précisions.

Le GUR a dénoncé jeudi dans un communiqué une "campagne de désinformation" visant à "discréditer" l'agence "et ses unités de combat" , sans évoquer directement le conflit avec le SBU.

Le SBU et le GUR sont deux puissants organismes, pleinement impliqués dans la lutte militaire contre la Russie, mais leur rivalité est connue de longue date.

L'analyste politique Volodymyr Fessenko, sur son compte Facebook, a estimé que la cause de ce conflit serait "la confrontation personnelle et politique" entre le chef du SBU, Oleksandr Poklad, et l'ancien patron du GUR et actuel chef de l'administration présidentielle, Kyrylo Boudanov.