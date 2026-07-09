Trump souhaite revoir les importations d'avions commerciaux et de moteurs à réaction

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Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret visant à adapter les importations d'avions commerciaux, de moteurs à réaction et de pièces détachées pour avions et moteurs aux États-Unis, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.