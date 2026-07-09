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Trump souhaite revoir les importations d'avions commerciaux et de moteurs à réaction
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret visant à adapter les importations d'avions commerciaux, de moteurs à réaction et de pièces détachées pour avions et moteurs aux États-Unis, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

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