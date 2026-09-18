Trump s'entretient avec le sénateur Thune au sujet d'un projet de loi visant à réduire les coûts d'électricité des centres de données

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(Ajout d'une citation de Trump, de détails sur le projet de loi et de son adoption à la Chambre des députés dans les paragraphes 2 à 7)

par Jacob Bogage et Kanishka Singh

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu’il était en pourparlers avec le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, afin de présenter un projet de loi visant à protéger les ménages contre les hausses des coûts d’électricité liées à l’expansion des centres de données.

“Eh bien, j’en discute avec lui. Nous verrons ce qu’il en ressortira”, a déclaré Trump aux journalistes vendredi.

Les législateurs des deux partis sont confrontés à des inquiétudes croissantes de la part de leurs électeurs concernant la hausse des coûts de l’électricité liée à l’explosion de la demande en énergie de ce secteur.

En début de semaine, la Chambre des représentants, à majorité républicaine, a voté par 417 voix contre 3 en faveur du “Ratepayer Protection Act”, qui obligerait les régulateurs des services publics des États à examiner si les grands consommateurs d’électricité, y compris les centres de données, devraient supporter les coûts supplémentaires liés aux infrastructures électriques construites pour les desservir.

Une tentative des républicains du Sénat visant à faire adopter rapidement ce projet de loi a échoué jeudi.

Le sénateur Martin Heinrich, chef de file démocrate au sein de la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles, a bloqué la proposition après que son auteur, le sénateur républicain Jon Husted, eut demandé le consentement unanime pour un vote sans appel nominal.

Martin Heinrich a déclaré que le projet de loi n’allait pas assez loin en s’appuyant sur des engagements volontaires de la part des États et des promoteurs de centres de données.

Trump soutient fermement le développement des centres de données, qu’il considère comme essentiel pour assurer le leadership en matière d’intelligence artificielle. Il a déclaré cette semaine que les centres de données enrichissaient les citoyens et les États, les qualifiant de “pétrole des 20 à 25 prochaines années”.

Seuls 11% des Américains seraient favorables à la construction d’un centre de données dédié à l’IA dans leur commune, selon un récent sondage réalisé par l’université du Massachusetts à Amherst.