Trump révèle ses opérations boursières sur les actions Nvidia alors qu'il s'apprête à rendre hommage au directeur général Huang

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par Courtney Rozen

Le président Donald Trump a acheté pour 1,6 million de dollars et vendu pour 1 million de dollars d’actions Nvidia en août, selon sa dernière déclaration financière, publiée jeudi alors qu’il s’apprêtait à décerner au directeur général de Nvidia, Jensen Huang, la plus haute distinction nationale pour ses réalisations scientifiques.

Cette nouvelle révélation concernant l’investissement du président dans l’une des entreprises les plus valorisées au monde intervient alors que son administration examine des mesures susceptibles d’influencer l’avenir de Nvidia, notamment des règles régissant les exportations de ses puces de pointe.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Davis Ingle, a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters que des institutions financières tierces géraient de manière indépendante le portefeuille du président et reproduisaient “des indices reconnus, tels que le Schwab 1000”.

Jensen Huang devrait recevoir jeudi la Médaille nationale des sciences des mains de Donald Trump. Cette distinction rend hommage aux Américains ayant apporté “des contributions exceptionnelles à la connaissance dans les domaines des sciences physiques, biologiques, mathématiques, de l’ingénierie ou des sciences sociales et comportementales, au service de la nation”, selon le site web de la Fondation nationale pour la science.

Les lauréats précédents ont été récompensés pour des avancées allant du dépistage du cancer à la protection de l’approvisionnement alimentaire en période de sécheresse.

Les transactions sur Nvidia faisaient partie des centaines d’opérations effectuées par le président en août, selon la déclaration signée par ce dernier le 17 septembre et rendue publique jeudi.

“Toutes les décisions d’investissement sont prises entièrement par des gestionnaires indépendants”, a déclaré Davis Ingle. “Il n’y a aucun conflit d’intérêts.”

Donald Trump devrait également décerner jeudi la même distinction au directeur général de SpaceX, Elon Musk , ainsi qu’au cofondateur de Google, Sergey Brin.

Le porte-parole de Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.