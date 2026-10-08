Football: Ceferin finalement candidat à sa réélection à la tête de l'UEFA

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin ‌a annoncé jeudi qu'il était finalement candidat à sa réélection à la tête de ​l'instance européenne.

Aleksander Ceferin s'est adressé jeudi à Berlin aux présidents et secrétaires généraux des 55 fédérations nationales membres de l'UEFA. C'est lors de cette réunion qu'il a annoncé briguer un ​dernier mandat, revenant ainsi sur sa décision initiale de se retirer à l'issue de son mandat actuel.

L'élection à la ​présidence de l'UEFA aura lieu le 22 ⁠avril lors du congrès qui se tiendra à Astana (Kazakhstan).

"Je tiens à remercier les ‌associations nationales pour leur confiance", a-t-il déclaré.

"Nous avons été confrontés à des défis extraordinaires ces dernières années, et nous les avons affrontés en équipe. ​Il reste cependant un travail ‌important à accomplir, et c’est la raison pour laquelle j'ai ⁠accédé à leur demande (de me présenter à nouveau)."

Son annonce intervient alors que les fédérations européennes poursuivent leur offensive pour un changement de gouvernance à la Fifa.

L'UEFA a indiqué jeudi ⁠que 54 de ‌ses 55 membres, à l'exception de l'Azerbaïdjan, soutenaient les propositions de réforme ⁠de l'instance mondiale.

"Les associations nationales ont confirmé qu'elles ont perdu confiance dans la ‌direction actuelle de la Fifa", écrit l'UEFA dans un communiqué. "Des réformes institutionnelles ⁠seules ne seront pas suffisantes."

"La Fifa a aussi besoin d'une nouvelle direction : ⁠une personnalité respectée et ‌unificatrice, profondément ancrée dans le football, avec la vision et l'expérience nécessaires pour diriger, ​la capacité de gagner la confiance de ‌toutes les régions et la volonté sans équivoque de développer et réformer, avec intégrité et indépendance."

L'ancien défenseur suisse ​Ramon Vega a déclaré mercredi qu'il avait l'intention de se présenter à l'élection de la Fifa, prévue en mars prochain. Il est pour l'instant le premier ⁠à annoncer publiquement son intention de défier le président sortant avant la date limite du 18 novembre.

Gianni Infantino fait face à une opposition croissante depuis son projet avorté, en juillet, de céder une partie des droits commerciaux des compétitions de la Fifa, dont la Coupe du monde, à des investisseurs privés.

(Rédigé par Lori Ewing, version française Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)