Football: Ceferin finalement candidat à sa réélection à la tête de l'UEFA

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin
Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a annoncé jeudi qu'il était finalement candidat à sa réélection à la tête de l'instance européenne.
Aleksander Ceferin s'est adressé jeudi à Berlin aux présidents et secrétaires généraux des 55 fédérations nationales membres de l'UEFA. C'est lors de cette réunion qu'il a annoncé briguer un dernier mandat, revenant ainsi sur sa décision initiale de se retirer à l'issue de son mandat actuel.
L'élection à la présidence de l'UEFA aura lieu le 22 avril lors du congrès qui se tiendra à Astana (Kazakhstan).
"Je tiens à remercier les associations nationales pour leur confiance", a-t-il déclaré.
"Nous avons été confrontés à des défis extraordinaires ces dernières années, et nous les avons affrontés en équipe. Il reste cependant un travail important à accomplir, et c’est la raison pour laquelle j'ai accédé à leur demande (de me présenter à nouveau)."
Son annonce intervient alors que les fédérations européennes poursuivent leur offensive pour un changement de gouvernance à la Fifa.
L'UEFA a indiqué jeudi que 54 de ses 55 membres, à l'exception de l'Azerbaïdjan, soutenaient les propositions de réforme de l'instance mondiale.
"Les associations nationales ont confirmé qu'elles ont perdu confiance dans la direction actuelle de la Fifa", écrit l'UEFA dans un communiqué. "Des réformes institutionnelles seules ne seront pas suffisantes."
"La Fifa a aussi besoin d'une nouvelle direction : une personnalité respectée et unificatrice, profondément ancrée dans le football, avec la vision et l'expérience nécessaires pour diriger, la capacité de gagner la confiance de toutes les régions et la volonté sans équivoque de développer et réformer, avec intégrité et indépendance."
L'ancien défenseur suisse Ramon Vega a déclaré mercredi qu'il avait l'intention de se présenter à l'élection de la Fifa, prévue en mars prochain. Il est pour l'instant le premier à annoncer publiquement son intention de défier le président sortant avant la date limite du 18 novembre.
Gianni Infantino fait face à une opposition croissante depuis son projet avorté, en juillet, de céder une partie des droits commerciaux des compétitions de la Fifa, dont la Coupe du monde, à des investisseurs privés.
(Rédigé par Lori Ewing, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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