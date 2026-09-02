Trump rencontre les directeurs généraux du secteur du tourisme dans le cadre d'une initiative visant à stimuler le tourisme étranger

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(Ajout de commentaires issus de la réunion et de contexte aux paragraphes 1, 3 à 4 et 6 à 7)

* Les visiteurs de la Coupe du monde de la FIFA ont fait de juin le meilleur mois de l’année

* Dans l'ensemble, le nombre de voyageurs à destination des États-Unis a baissé de 5,5% en 2025 par rapport à l'année précédente

* Malgré la Coupe du monde, le nombre de visiteurs étrangers a baissé de 4,7% jusqu’en juillet 2026

* Le nombre de visiteurs en provenance du Canada a chuté de 20% l’année dernière pendant la guerre commerciale de Trump

* Les responsables du secteur du tourisme estiment que les cautions imposées par Trump aux visiteurs étrangers constituent un problème

par David Shepardson

Le présidentaméricain Donald Trump a rencontré mercredi les dirigeants de grandes entreprises du secteur du tourisme, notamment des représentants d’American Airlines AAL.O , de Marriott MAR.O , de MGM Resorts MGM.N et de Carnival CCL.N , afin de discuter des moyens d’inverser la tendance à la baisse du nombre de visiteurs internationaux.

Le tourisme américain a bénéficié d’un coup de pouce important, mais temporaire, grâce à la Coupe du monde de la FIFA cet été. Les dépenses liées aux voyages ont augmenté de 6,2% en glissement annuel en juin pour atteindre 122,1 milliards de dollars, soit le meilleur résultat mensuel enregistré depuis un an , et la FIFA a annoncé avoir enregistré une affluence record lors du tournoi de cet été.

Donald Trump a déclaré que la Coupe du monde de la FIFA avait constitué un formidable coup de pouce économique pour les villes américaines hôtes. “Le ciel américain était rempli d’avions et de gens heureux”, a-t-il ajouté.

Geoff Freeman, président de l’U.S. Travel Association, a indiqué que l’association souhaitait porter le nombre de visiteurs étrangers à 100 millions par an. Cela représenterait une forte augmentation par rapport aux 68 millions prévus en 2025, chiffre en baisse de 5,5% par rapport à 2024.

Même avec l’effet positif de la Coupe du monde en juin, le nombre de visiteurs étrangers a encore baissé de 4,7% jusqu’en juillet 2026, a indiqué le ministère du Commerce.

“Faisons des États-Unis la destination la plus visitée au monde. C’est aujourd’hui la France qui occupe cette place”, a déclaré M. Freeman.

La France a accueilli un nombre record de 102 millions de touristes étrangers en 2025, dont 5 millions d’Américains , soit une hausse de 17% par rapport à 2025

Les arrivées internationales aux États-Unis ont diminué, les responsables du secteur du tourisme invoquant plusieurs facteurs, notamment les longs délais d’attente pour les entretiens de visa, la hausse des prix des billets d’avion, le durcissement des politiques d’immigration , les droits de douane et les restrictions de voyage imposées par les États-Unis à certains pays.

L’une des préoccupations des associations professionnelles concerne l’imposition par l’administration Trump de cautions pour les visiteurs en provenance de 50 pays, ce qui a entraîné une baisse de 80% des arrivées en provenance de ces pays, a déclaré M. Freeman.

“Nous ne pouvons pas atteindre les 100 millions de voyageurs avec un programme de caution qui décourage les voyageurs”, a déclaré M. Freeman aux journalistes.

Le nombre de visiteurs en provenance du Canada a chuté de 20% l’année dernière, les Canadiens s’étant opposés aux droits de douane de Trump et à ses appels à l’annexion de leur pays. Cela a porté un coup aux destinations touristiques américaines telles que Las Vegas et aux États frontaliers. Le nombre de touristes à Las Vegas a baissé de 7,5% en 2025.

Trump a rencontré les directeurs généraux de Caesars Entertainment CZR.O , Hard Rock International, IHG Hotels & Resorts IHG.L , Venetian et Raffles & Fairmont.

La Maison Blanche a indiqué avoir simplifié les contrôles dans les aéroports, en autorisant les passagers à garder leurs chaussures et en mettant en place des files réservées aux familles dans certains aéroports. Elle vise également à créer davantage de files rapides biométriques pour les citoyens américains de retour au pays et à accélérer les correspondances internationales vers les vols intérieurs.

Le secteur a dû faire face à de nombreux obstacles au cours de l’année écoulée, les fermetures partielles des services publics ayant perturbé les files d’attente aux contrôles de sécurité des aéroports et les vols.

En mai, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, avait menacé de suspendre les contrôles aux frontières à Newark et éventuellement dans d’autres aéroports situés dans des “villes sanctuaires”.

Les associations de voyageurs ont averti que cela pourrait entraîner le chaos, bloquer des milliers de touristes et d’Américains tentant de rentrer chez eux, et empêcher l’acheminement de cargaisons essentielles. M. Freeman a déclaré qu’il semblait que le DHS ait abandonné cette idée.