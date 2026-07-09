Trump quitte la Turquie à bord de l'ancien Air Force One, puis embarque dans un nouvel avion en Grande-Bretagne pour rentrer chez lui

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump a renoncé à l'avion qatari pour son vol entre la Turquie et le Royaume-Uni

* Ce changement a relancé l'examen minutieux de ce projet de modernisation coûteux mené en urgence

* Les retards de Boeing repoussent de plusieurs années le remplacement d’Air Force One

(Ajout de l'information concernant le retour de Trump à bord du nouvel Air Force One offert par le Qatar dans le titre et les paragraphes 2 et 10, ainsi que de la publication de Trump au paragraphe 13) par Mike Stone, Gram Slattery et Humeyra Pamuk

Le président Donald Trump a quitté la Turquie de manière inattendue mercredi à bord d’un ancien Air Force One plutôt que du jet récemment rénové offert par le Qatar qui l’avait conduit sur place, mais il a ensuite embarqué à bord du nouvel appareil en Grande-Bretagne pour le vol vers Washington.

Ce voyage en Turquie pour le sommet de l’OTAN, premier déplacement international du nouvel avion, a eu lieu alors que les hostilités s’intensifiaient avec l’Iran , un pays limitrophe de la Turquie.

Ce changement inattendu d’appareil fait suite à des mois de controverse autour de ce cadeau de luxe destiné à servir de remplacement temporaire, alors que Boeing BA.N peinait à livrer les avions Air Force One de nouvelle génération, dont la livraison avait pris un retard considérable.

Les détracteurs ont remis en cause le coût, la sécurité et le rythme de la modernisation.

Trump a déclaré sur Truth Social qu’il utiliserait un ancien Air Force One bleu pâle « en souvenir du bon vieux temps » pour se rendre d’Ankara à la base de la RAF Mildenhall en Grande-Bretagne, tandis que le nouvel appareilferait escale à cette même base afin que les militaires américains qui y sont stationnéspuissent visiter l’appareil.

Une vidéo diffusée tard mercredi soir montrait M. Trump montant à bord du nouvel Air Force One offert par le Qatar à la base britannique, alors que celui-ci s’apprêtait à s’envoler vers les États-Unis.

Ce nouvel avion, dont la livrée rouge, blanche, bleu foncé et dorée a été choisie par Trump, est un Boeing 747 offert aux États-Unis par le Qatar l’année dernière et réaménagé par le sous-traitant de défense L3Harris Technologies LHX.N .

Interrogé à Ankara pour savoir si une menace d’assassinat avait motivé sa décision de changer d’avion pour quitter la Turquie, Trump n’a pas répondu directement, mais a reconnu l’existence d’une menace potentielle.

« Je suis en tête de la liste des cibles à abattre de l’Iran », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférencede presse à l’issue du sommet de l’OTAN . « Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire, mais je m’en fiche un peu. »

Les travaux de modernisation de l’avion en provenance du Qatar ont été réalisés si rapidement que certains experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’appareil ne soit peut-être pas aussi sécurisé que l’actuel Air Force One.

« POUR QUE LES SOLDATS PUISSENT LE VOIR »

Trump avait déclaré en Turquie que le nouvel Air Force One ferait escale dans deux ou trois grandes bases militaires en Europe avant de retourner aux États-Unis « pour que les soldats puissent le voir, car il est vraiment magnifique ». Mais il semble que la seule escale de l’avion ait eu lieu à la base britannique.

Mercredi soir, Trump a écrit sur les réseaux sociaux qu’il avait atterri à la base de la RAF de Mildenhall « et qu’il avait découvert notre nouvel Air Force One ».

Les militaires de la base « étaient très enthousiastes, photo ci-jointe. Il se trouvait sur notre route de retour vers les États-Unis depuis la Turquie, sans pratiquement aucun écart par rapport à la trajectoire de vol », a-t-il déclaré.

L’acquisition de ce jet qatari avait suscité des interrogations . La modernisation de cet avion de luxe a nécessité des mises à niveau en matière de sécurité, des améliorations des systèmes de communication pour empêcher les écoutes et l’intégration de capacités de défense antimissile, ont expliqué des experts.

Des élus démocrates ont estimé que cette conversion avait coûté plus d’un milliard de dollars et ont exprimé des inquiétudes quant à sa sécurité.

Un deuxième appareil pouvant servir d’Air Force One est toujours en attente lors des déplacements présidentiels.

Dans le cadre de la procédure accélérée mise en place par l’armée de l’air pour rendre l’avion opérationnel, certaines modifications prévues pour l’appareil présidentiel de nouvelle génération ont été omises afin de livrer plus rapidement une version provisoire.

Les responsables ont déclaré que l’avion répondait toujours aux normes présidentielles.

Boeing s’efforce de livrer deux 747-8 spécialement conçus dans le cadre d’un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars signé en 2018.

Ce programme accuse désormais quatre ans de retard, la livraison n’étant pas prévue avant mi-2028, ce qui signifie qu’un nouvel avion construit aux États-Unis pourrait ne pas être prêt avant la fin du mandatde Trump en janvier 2029.

Les coûts du programme Boeing ont dépassé les 5 milliards de dollars, l’entreprise ayant comptabilisé des charges de plusieurs milliards de dollars liées à ce projet.