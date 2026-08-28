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Trump promet un décret pour mettre fin au « monopole néfaste » dans le secteur agroalimentaire
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 17:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de Rollins, du groupe de pression de l'industrie de la viande et des précisions supplémentaires aux paragraphes 4, 6, 7 et 10 à 15)

* Le secrétaire à l'Agriculture Rollins annonce que des communiqués concernant la transformation de la viande bovine seront publiés lundi

* Les éleveurs n’ont généralement pas le droit de vendre la viande qu’ils abattent et transforment eux-mêmes

* Quatre entreprises contrôlent environ 85 % de la transformation de la viande aux États-Unis

par Leah Douglas et Susan Heavey

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il préparait un décret visant à accorder aux agriculteurs et aux éleveurs le droit de transformer eux-mêmes leurs produits alimentaires, dans le but de briser ce qu’il a qualifié de « monopole néfaste » parmi les principaux transformateurs du pays.

Dans son message publié sur Truth Social, M. Trump n’a pas cité de produit alimentaire ni de secteur d’activité en particulier, mais a indiqué qu’il « autorisait la rédaction rapide de documents juridiques ». Plus tôt cette semaine, M. Trump avait déclaré dans l’émission de Glenn Beck qu'il examinerait s’il existait trop de réglementations concernant les usines de transformation de viande bovine. Beck, qui possède un ranch, a fait remarquer à Trump que les réglementations du ministère de l’Agriculture empêchaient les éleveurs de transformer eux-mêmes leurs animaux, les obligeant ainsi à dépendre de l’industrie de la transformation de la viande, fortement concentrée au niveau national.

Quatre entreprises contrôlent environ 85 % de la transformation de la viande aux États-Unis: Cargill CARG.UL ; Tyson Foods TSN.N ; JBS USA JBS.UL et National Beef Packing Co NBEEF.UL . Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La secrétaire à l’Agriculture, Brooke Rollins, a indiqué sur X qu’il y aurait des « annonces importantes » concernant la transformation de la viande bovine à partir de lundi, notamment l’élargissement de la capacité des éleveurs à vendre leurs produits au-delà des frontières des États, un soutien accru aux petits transformateurs de viande et l’abrogation de « directives obsolètes ».

Les représentants de la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à une demande d’informations complémentaires sur ce décret, qui intervient alors que les consommateurs continuent de faire face à la hausse des prix des produits alimentaires à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

LA LUTTE CONTRE LA CONCENTRATION La viande est inspectée par le Service de sécurité et d’inspection des aliments (FSIS) de l’USDA, qui affecte des inspecteurs dans les usines de transformation de viande afin de s’assurer que les produits respectent les normes fédérales. La loi fédérale interdit généralement aux éleveurs de vendre la viande provenant d’animaux qu’ils ont eux-mêmes abattus et transformés, à quelques exceptions près. Les associations d’agriculteurs et d’éleveurs font valoir depuis des années que la concentration dans le secteur de la transformation de la viande rend difficile la survie des petits producteurs, car peu d’entreprises se font concurrence pour acheter leur bétail et qu’ils doivent transporter leurs animaux vers des usines de transformation agréées par l’USDA, parfois à un coût élevé. Le Meat Institute, un groupe professionnel représentant les entreprises de transformation de la viande, a déclaré que la sécurité alimentaire pourrait être menacée si davantage d’éleveurs transformaient eux-mêmes leur viande. “Autoriser la vente de viande non inspectée à des consommateurs qui n’en ont pas conscience est une mauvaise approche, qui risque de nuire à la réputation de ce pays, réputé pour produire les produits carnés les plus sûrs au monde”, a déclaré le groupe. “Si l’objectif est de faire baisser les prix du bœuf pour les familles américaines, abaisser les normes de sécurité alimentaire n’est pas la bonne réponse.” L'administration de l'ancien président Joe Biden a tenté de lutter contre la concentration dans le secteur de la transformation de la viande, notamment par le biais de réglementations visant à favoriser la concurrence et à garantir une rémunération plus équitable aux éleveurs de poulets, que l'administration Trump a indiqué vouloir abroger. Les administrations Biden et Trump ont toutes deux alloué des fonds pour soutenir les petits transformateurs de viande, dans le but d’offrir davantage d’options aux éleveurs.

La décision de Trump intervient alors que le secteur national de la transformation de la viande est confronté à une pénurie sans précédent depuis 75 ans, les coûts croissants liés au bétail dépassant les gains générés par la flambée des prix. Trump a également annoncé la semaine dernière que davantage de bœuf haché pourrait être importé aux États-Unis sans droits de douane. Le ministère de la Justice a par ailleurs déclaré enquêter pour déterminer si les entreprises de transformation de viande faisaient illégalement grimper les prix du bœuf à la consommation.

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