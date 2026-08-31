Trump promet de frapper fort contre l'Iran après les premiers échanges de tirs depuis un mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les nouvelles déclarations de Trump, paragraphes 1-2, 4; source iranienne, 2, 16-17; Bessent, 6-7; bilan actualisé, 10; l'armée américaine dément les allégations concernant un superpétrolier iranien, 15)

* Trump aurait déclaré qu’"il y aura une riposte" après l'attaque iranienne

* L'Iran affirme avoir tiré des missiles sur des bases américaines en Jordanie après l'attaque américaine contre l'île de Larak

* Trois personnes tuées lors de l'attaque américaine contre l'île de Larak, selon les médias iraniens

* Le président iranien déclare que "la poursuite de la guerre n’est dans l’intérêt de personne"

* Sur les réseaux sociaux, Trump diffuse une vidéo générée par IA montrant la destruction de l’île iranienne de Kharg; aucun détail n’est fourni

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par Parisa Hafezi et David Lawder

Le président américain Donald Trump aurait promis lundi de "les frapper fort" après que l’Iran a lancé dans la nuit des missiles contre deux bases aériennes américaines en Jordanie, en représailles à une attaque américaine contre l’île iranienne de Larak.

"Nous allons les frapper fort", a déclaré M. Trump à la chaîne Fox News, selon un journaliste de celle-ci. "Il y aura une riposte."

Une source iranienne de haut rang, s'exprimant auprès de Reuters, a qualifié les hostilités nocturnes entre les États-Unis et l'Iran, les premières depuis fin juillet , de "confrontation limitée et maîtrisée", mais a ajouté que Téhéran riposterait sévèrement en cas de nouvelle attaque.

M. Trump a également déclaré que les défenses aériennes américaines avaient abattu tous les missiles iraniens susceptibles de causer des dégâts et a indiqué que les nouvelles sanctions économiques sévères imposées par les États-Unis à l’Iran avaient un impact considérable, a rapporté Fox News.

INTENSIFICATION DE LA PRESSION ÉCONOMIQUE

Washington a récemment intensifié ses efforts pour sanctionner Téhéran et ses partenaires commerciaux par des sanctions secondaires coûteuses, alors que la diplomatie se trouve dans l’impasse six mois après le début d’une guerre qui a commencé par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, faisant écho à Trump, a déclaré lundi que la reprise des échanges de tirs montrait que l’Iran "ripostait" désormais parce que les nouvelles sanctions pesaient lourdement sur son économie déjà mal en point.

"Ils prennent cela très au sérieux...ils sont sous le choc de l’état de leur économie", a déclaré M. Bessent aux journalistes lors d’une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 en Caroline du Nord. "Je pense qu’ils ripostent militairement parce qu’ils sont en train de perdre sur le plan économique."

M. Bessent a déclaré dimanche à Reuters que de nouvelles sanctions secondaires seraient probablement dévoilées chaque semaine afin de faire pression sur l’Iran, en ciblant dans un premier temps les banques.

LES ÉTATS-UNIS ONT FRAPPÉ UNE ÎLE IRANIENNE DANS LE DÉTROIT D’HORMUZ

Les forces américaines ont frappé dimanche deux lanceurs iraniens sur l’île de Larak, en Iran, a déclaré un responsable américain, après que "des forces du Corps des gardiens de la révolution islamique ont été observées en train de se préparer à lancer des roquettes équipées de mines marines dans le détroit d’Ormuz".

Trois personnes ont été tuées lors de cette attaque américaine, a rapporté l’agence de presse Tasnim. Le site Nournews, proche du pouvoir, a indiqué que deux d’entre elles avaient été identifiées comme des membres de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Larak est une petite île située dans le détroit, près du port stratégique iranien de Bandar Abbas. Le détroit d’Ormuz, qui achemine habituellement un cinquième des expéditions mondiales de pétrole brut, est de fait bloqué depuis le début de la guerre.

Dans un communiqué, le Commandement central américain a déclaré avoir mené une action "limitée et précise" contre les forces de pose de mines des Gardiens de la Révolution iraniens qui représentaient une "menace imminente" dans le détroit. Il n’a donné aucun détail.

En riposte, outre les attaques contre les bases américaines en Jordanie, l’armée iranienne a déclaré avoir frappé la base aérienne d’Al Minhad aux Émirats arabes unis tôt lundi matin. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a toutefois démenti cette information, la qualifiant de fausse.

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a déclaré par la suite que son armée de l’air avait engagé le combat contre un drone provenant d’Iran qui avait survolé ses eaux territoriales. Il n’a fourni aucun autre détail.

La télévision d'État iranienne a cité les Gardiens de la révolution, selon lesquels un superpétrolier aurait pris feu et se serait immobilisé après avoir été touché par deux mines navales dans le sud du détroit d'Ormuz. L'armée américaine a par la suite qualifié cette affirmation de fausse.

LE PRÉSIDENT AFFIRME QUE L’IRAN SOUHAITE TOUJOURS UNE RÉSOLUTION NÉGOCIÉE DU CONFLIT

Une source iranienne de haut rang, qui dispose d’une connaissance directe du processus décisionnel iranien et s’est exprimée auprès de Reuters sous couvert d’anonymat, a déclaré que la situation dans le détroit d’Ormuz "allait s’aggraver pour les navires qui enfreindraient" les règles fixées par Téhéran pour le passage dans cette voie navigable.

La source a ajouté qu'aucune cible n'était hors de portée de l'Iran.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a adopté un ton plus modéré lundi, déclarant au Premier ministre indien Narendra Modi, en marge d'une réunion sur la sécurité régionale au Kirghizistan, que son pays cherchait toujours à parvenir à une résolution négociée du conflit.

"… nous continuons à chercher à parvenir à un accord et à une entente, et nous estimons que la poursuite de la guerre n’est dans l’intérêt de personne, ni le nôtre, ni celui de la région, ni celui de l’humanité", a-t-il déclaré, selon l’agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

"RÉDUIT EN MIETTES!!!"

Trump avait irrité l’Iran dans la nuit en publiant sur sa plateforme Truth Social un clip vidéo généré par IA qui, selon lui, montrait la plate-forme pétrolière iranienne de l’île de Kharg en train d’être "réduite en miettes!!!"

Il n'y avait aucune preuve d'une telle attaque et un responsable américain a déclaré lundi que l'armée n'avait pas pris pour cible l'île de Kharg lors des frappes de la nuit. Un responsable iranien a qualifié la publication de Trump de "risible".

Reuters a confirmé que le clip vidéo montrant des explosions spectaculaires avait très probablement été généré de manière synthétique, à l’aide d’un logiciel détectant les images manipulées par l’IA.

La Maison Blanche et le ministère américain de la Défense n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

L'île de Kharg assurait 90% des exportations de pétrole iraniennes avant la guerre déclenchée par les attaques américaines et israéliennes du 28 février, et une attaque contre ce site perturberait gravement le commerce énergétique et exercerait une pression énorme sur l'économie.

Trump n’a pas encore atteint les objectifs qu’il s’était fixés au début de la guerre: démanteler le programme nucléaire iranien, limiter sa capacité à attaquer ses rivaux régionaux et créer les conditions permettant aux Iraniens de renverser leurs dirigeants religieux.