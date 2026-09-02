Le porte-avions américain Abraham Lincoln en Thaïlande après neuf mois en mer

Vue du porte-avions américain Abraham Lincoln le 2 septembre 2026 depuis le port de Laem Chabang en Thaïlande ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Le porte-avions américain Abraham Lincoln, au cœur d'une polémique sur les conditions de vie à bord après plus de neuf mois en mer, est arrivé mercredi en Thaïlande pour y faire escale, selon des journalistes de l'AFP.

Les quelque 5.000 membres d'équipage du bâtiment à propulsion nucléaire doivent séjourner dans la station balnéaire de Pattaya, où les soldats américains en permission avaient l'habitude de se rendre durant la guerre du Vietnam.

Des bateaux guidaient le navire de guerre et des dizaines d'avions de chasse stationnaient sur son pont d'envol, tandis qu'il se dirigeait vers le port de Laem Chabang mercredi matin, ont constaté les journalistes de l'AFP.

D'après un responsable de Pattaya, l'Abraham Lincoln doit arriver à quai peu avant l'heure du déjeuner, après 286 jours en mer.

La station balnéaire se prépare à accueillir l'équipage du porte-avions et a mobilisé quelque 600 agents "pour assurer la sécurité et fournir l'assistance nécessaire", a indiqué à l'AFP Narit Niramaiwong, gouverneur de la province de Chonburi.

"Notre arrivée à Laem Chabang offre à nos marins et nos marines une occasion bien méritée de se reposer", a salué dans un communiqué le contre-amiral Robert Loughran, à la tête du groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln.

Le navire a quitté San Diego, en Californie, le 21 novembre 2025 pour une mission en mer de Chine méridionale et a été redirigé vers le Moyen-Orient avant que les Etats-Unis et Israël ne lancent le 28 février la guerre contre l'Iran.

Des informations faisant état de pénuries alimentaires, de problèmes de plomberie et de marins désespérés menaçant de se jeter par-dessus bord ont suscité des critiques aux Etats-Unis, où le conflit est de plus en plus impopulaire.

L'USS Abraham Lincoln doit rester à quai jusqu'à dimanche, selon le maire de Pattaya, Poramase Ngampiches, qui espère 100 millions de bahts (2,6 millions d'euros) de retombées économiques.

"Regain d'activité"

Des passants longent les bars et les clubs de Walking Street à Pattaya le 3 juillet 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )

"Les membres d'équipage n'ont pas dépensé d'argent depuis 200 jours", souligne-t-il, insistant sur la "sécurité" et appelant les commerçants à ne pas gonfler les prix pour "ne pas exploiter" les marins.

Ces derniers auront l'interdiction de pratiquer de sports nautiques, comme le jet-ski, et de consommer du cannabis, a précisé l'élu, les encourageant plutôt à visiter les centres commerciaux ou encore les sites religieux de la ville.

Ancien paisible village de pêcheurs, Pattaya s'est transformée pendant la guerre du Vietnam dans les années 1960, lorsque les soldats américains venaient s'y détendre sur ses plages bordées de palmiers.

Située à deux heures de route de Bangkok, la station balnéaire est depuis devenue l'un des épicentres mondiaux du tourisme sexuel, une image dont elle aimerait se détacher.

Le maire de Pattaya a fait savoir à l'AFP cette semaine que les autorités avaient récemment sévi contre les travailleurs du sexe, tout en affirmant que cela n'avait pas de lien avec l'arrivée du navire américain.

En pleine saison creuse touristique, l'escale du porte-avions est une aubaine pour les commerces locaux.

Une banderole souhaite la "bienvenue à tous les militaires américains", le 1er septembre 2026 à Pattaya en Thaïlande ( AFP / ANTHONY WALLACE )

A l'extérieur d'un bar, une banderole souhaite la "bienvenue à tous les militaires américains", a constaté l'AFP.

"Tout est bon à prendre. Ca devrait amener un petit regain d'activité", confirme Nicko, propriétaire français d'un go-go bar. "Après, il va falloir faire attention aux débordements car on sait, l'alcool aidant, que ça peut vite déraper".

Enquête réclamée

Aux Etats-Unis, des élus démocrates ont réclamé une enquête sur les conditions de vie à bord de l'USS Abraham Lincoln. Selon le média spécialisé Navy Times, au moins deux marins auraient tenté de se suicider en se jetant par-dessus bord.

Mais le président Donald Trump a balayé les inquiétudes, de même que les interrogations sur le temps de déploiement inhabituellement long du porte-avions.

Hung Cao, le ministre délégué par intérim à la Marine, a reconnu qu'un "petit nombre de cas liés à la santé mentale avaient été traités", mais qu'"aucun décès" n'avait été déploré.

Le navire a été remplacé au Moyen-Orient par un autre porte-avions, le George Washington, auparavant stationné au Japon, alors que se poursuit le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, avec de nouvelles attaques iraniennes mercredi contre des bases militaires américaines dans le Golfe.