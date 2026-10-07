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Trump participera jeudi à un événement scientifique à la Maison Blanche
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 22:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du discours de Trump et des détails sur l'événement aux paragraphes 1 et 2, ainsi que du contexte concernant Musk aux paragraphes 3 et 4)

par Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump prendra la parole jeudi lors d'un événement organisé à la Maison Blanche sur le thème des découvertes scientifiques, selon un message publié sur les réseaux sociaux par son conseiller en matière de technologie, Michael Kratsios.

Cet événement mettra en avant le projet de l’administration Trump visant à réformer la gestion et la répartition des financements fédéraux destinés à la recherche scientifique, selon une invitation consultée par Reuters. M. Kratsios avait initialement dévoilé ce projet en juillet. Le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, et l’administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, prendront également la parole lors de cet événement, selon l’invitation et une publication de M. Kratsios sur la plateforme de réseaux sociaux X.

Jeudi, M. Trump remettra par ailleurs la Médaille nationale des sciences au directeur général de SpaceX, Elon Musk, au cofondateur de Google GOOGL.O , Sergey Brin, au directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, et à la directrice générale d’AMD, Lisa Su, a indiqué un responsable de la Maison Blanche dans un communiqué. La Médaille nationale des sciences est la plus haute distinction nationale décernée aux scientifiques et aux ingénieurs, selon le site web de la Fondation nationale des sciences des États-Unis.

Michael Dell, directeur général de Dell Technologies

DELL.N , et Satya Nadella, directeur général de Microsoft

MSFT.O , recevront la Médaille nationale de la technologie et de l’innovation, a précisé le responsable de la Maison Blanche. Il s’agit de la plus haute distinction nationale récompensant les réalisations technologiques, selon le site web de l’Office américain des brevets et des marques.

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