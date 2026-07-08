Trump ordonne la suspension des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Espagne en raison des dépenses de l'OTAN et de la question iranienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire des responsables espagnols au paragraphe 11; d'un commentaire d'un analyste au paragraphe 12; et de détails sur les investissements et le commerce à partir du paragraphe 14)

* Trump avait déjà proféré une menace similaire en mars, mais les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Espagne s'étaient poursuivis normalement

* L'Espagne affirme que les règles douanières de l'UE interdisent de cibler des États membres en particulier

* Le cabinet du Premier ministre Sánchez indique qu’il considère la déclaration de Trump comme une affaire courante

* Les grands investisseurs américains se montrent enthousiastes à l'égard de l'Espagne

par Humeyra Pamuk et David Latona

Le président américain Donald Trump a ordonné mercredi l’arrêt immédiat de tous les échanges commerciaux avec l’Espagne, alliée de l’OTAN, exacerbant ainsiles tensions concernant les dépenses de défense et la guerre contre l’Iran, malgré les règles de l’Union européenne exigeant que les négociations commerciales soient menées en tant que bloc unique. Lors d’un sommetde l’OTAN à Ankara , dont les dirigeants européens espéraient qu’il permettrait de colmater les fissures au sein de l’alliance militaire, Trump a au contraire ravivé le différend avec l’Espagne, la qualifiant de "partenaire terrible". Il a également irrité un autre allié de l’OTAN, le Danemark , en réaffirmant que son pays devrait contrôler le Groenland. Le Danemark a promis de défendre chaque pouce de son territoire. C'était la deuxième fois que Trump ordonnait au secrétaire au Trésor, Scott Bessent, de suspendre les échanges commerciaux avec l'Espagne en raison de son refus de s'engager à respecter le nouvel objectif de dépenses de défense de l'OTAN, fixé à 5 % du PIB. Cependant, après sa première promesse de ce type en mars , les échanges commerciaux entre les deux pays s'étaient poursuivis normalement. "L’Espagne n’accepte rien, et vous ne devriez pas les soutenir", a déclaré Trump au secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, qui a ensuite tenté d’apaiser les tensions en affirmant que l’Espagne "avait fait un pas de géant l’année dernière" en portant ses dépenses à 2 %, tout en ajoutant qu’"il reste encore des problèmes à résoudre". Trump a également exprimé à plusieurs reprises sa frustration à l'égard de l'Espagne après que le Premier ministre Pedro Sánchez, un socialiste à la tête d'un gouvernement de gauche minoritaire, eut refusé de laisser les États-Unis utiliser son espace aérien ou ses bases pour la guerre contre l'Iran.

PAS DE COMMERCE AVEC L'ESPAGNE

"Je ne veux faire aucun commerce avec eux, d’accord?", a déclaré Trump en se tournant vers Bessent, qui a répondu: "Oui, monsieur." Trump a ensuite ajouté: "Mettez ça en œuvre immédiatement. Ne leur adressez même pas la parole. Ils sont irrécupérables. Ce sont de mauvaises personnes… Ils gagnent tellement d’argent grâce à nous, et nous allons faire en sorte qu’ils en gagnent beaucoup moins." Le cabinet de Sánchez a indiqué dans un communiqué qu’il considérait les déclarations de Trump comme "une affaire courante" et qu’il n’avait pas l’intention de modifier les "excellentes" relations qu’il entretenait avec Washington. Il a souligné que l’Espagne affichait un déficit commercial avec les États-Unis et que les liens économiques étaient tissés par des entreprises privées plutôt que par les gouvernements, ajoutant que, dans le cadre de l’union douanière et commerciale, les États membres de l’UE ne pouvaient être pris pour cible individuellement. Washington exploite conjointement avec Madrid deux bases militaires stratégiques dans le sud de l’Espagne, destinées à des opérations navales et aériennes.

Interrogés sur l’existence de plans d’urgence au cas où les États-Unis réduiraient leurs effectifs ou leurs moyens sur ces bases, des responsables espagnols ont déclaré cette semaine qu’aucun élément n’indiquait qu’un tel plan était en cours, les investissements dans les deux bases étant en hausse.

Sanctionner l’Espagne de manière individuelle serait possible mais difficile, a déclaré en mars Jennifer Hillman, experte en droit économique et ancienne membre de l’Organe d’appel de l’OMC. Elle a précisé que Donald Trump devrait déclarer l’état d’urgence national et fournir des preuves que l’Espagne constituait une menace pour la sécurité nationale, la politique étrangère ou l’économie des États-Unis.

LES GRANDS INVESTISSEURS AMÉRICAINS SE MONTRENT ENTHOUSIASTES À L'ÉGARD DE L'ESPAGNE Malgré les menaces commerciales de Trump, les grands investisseurs américains se sont montrés enthousiastes à l’égard de l’Espagne en tant que destination d’investissement.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a indiqué dans son rapport semestriel que l’Espagne était son "pays de prédilection pour l’exposition aux actions" en raison de la croissance économique qui a surpassé celles de la plupart des pays développés.

L’Espagne est le principal pari de la société américaine à l’échelle mondiale pour les six prochains mois, a déclaré un porte-parole. BlackRock détient 104 milliards d’euros (119 milliards de dollars) d’actions, de dette, d’actifs des marchés privés et d’actifs immobiliers espagnols, a-t-il ajouté.

Pourtant, l’investissement net global des États-Unis en Espagne a chuté de 1,9 milliard d’euros au premier trimestre 2026, selon le ministère espagnol de l’Économie.

L’Espagne est le premier exportateur mondial d’huile d’olive et vend également des pièces automobiles, de l’acier, des produits chimiques et du vin aux États-Unis, même si les analystes la considèrent comme moins vulnérable aux menaces de représailles économiques de Trump que d’autres économies européennes.

Le secteur viticole espagnol était déjà confronté à un marché américain plus difficile avant les dernières menaces de Trump. Les exportations de vin espagnol ont baissé de 4,3 % en valeur et de 2,6 % en volume en 2025, selon l’OIVE (Organisation interprofessionnelle du vin espagnol), citée par le cabinet de conseil ERA Group.

(1 dollar = 0,8763 euro)