Trump ordonne à Pulte de réduire les effectifs de son service de renseignement alors qu'il tente de mettre fin à l'impasse concernant cette nomination

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'article avec des informations contextuelles) par Jonathan Landay

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il demandait à son fidèle Bill Pulte de réduire les effectifs de la plus haute instance du renseignement américain pendantqu’il recherche un directeur permanent pour cette agence, une tentative apparente d’apaiser les législateurs opposés à la nomination provisoire de Pulte.

Mais Trump a déclaré qu'il n'était pas disposé à céder à la demande des démocrates de retirer Pulte, dont les voix sont nécessaires pour prolonger un programme de surveillance étrangère qui expire vendredi.

L'impasse au Capitole concernant le choix de Trumpde nommer Pulte à la tête par intérim du Bureau du directeur du renseignement national a bloqué le renouvellement de la section 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers.

« J’ai nommé William Pulte au poste de directeur par intérim du renseignement national, qui prendra ses fonctions le 19 juin, et je lui ai demandé de procéder à la réduction immédiate et nécessaire des effectifs du bureau, en renvoyant le personnel vers leurs agences d’origine », a écrit Trump.

« Parallèlement, je recherche un candidat permanent au poste de directeur de l’ODNI ayant de l’expérience en matière de sécurité nationale. »

Trump a appelé le Congrès à lui accorder une prolongation à court terme de la section 702 afin de lui laisser le temps de nommer un directeur permanent.

La section 702 autorise les agences de renseignement américaines à collecter les e-mails, SMS et données de téléphonie mobile d’étrangers supposés se trouver hors des États-Unis sans mandat judiciaire individuel.

La semaine dernière, tous les sénateurs démocrates sauf un ont voté contre le renouvellement de cette autorisation de surveillance des étrangers sans mandat, invoquant le manque d’expérience de M. Pulte en matière de sécurité nationale.

Ils ont également évoqué son utilisation de données hypothécaires confidentielles pour mener des enquêtes sur des fraudes hypothécaires visant plusieurs adversaires politiques présumés de Trump, exprimant leur crainte qu’il puisse faire de même avec des renseignements top secrets.

Sept républicains ont également voté contre la poursuite du renouvellement de la section 702.

Certains de ces législateurs réclament une meilleure protection des informations des Américains collectées par inadvertance lors de la surveillance des communications d'étrangers sans mandat, tandis que d'autres expriment depuis longtemps leurs inquiétudes concernant les programmes de surveillance en général.