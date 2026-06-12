Trump nomme le procureur fédéral en chef de Manhattan au poste de directeur des services de renseignement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveautés: Trump nomme officiellement Clayton, Pulte reste à la tête de la FHFA, présentation de Pulte et Clayton, et rejet par le Congrès de la prolongation à court terme de la section 702)

* Jay Clayton est considéré comme politiquement modéré, mais n'a pas d'expérience dans les services de renseignement

* Le renouvellement de la FISA est bloqué, les démocrates exigeant le retrait de Pulte avant que le Sénat ne se prononce

* Trump exhorte le Sénat à confirmer rapidement Clayton au poste de directeur permanent du renseignement national

par Jonathan Landay et Erin Banco

Le président Donald Trump a nommé jeudi Jay Clayton , le procureur fédéral en chef de Manhattan, au poste de directeur du renseignement national (DNI), au milieu d’une tempête politique concernant un fidèle partisan que Trump avait choisi pour occuper ce poste à titre temporaire. Cette décision ne semble toutefois pas susceptible de mettre fin au refus des démocrates d’accorder les voix nécessaires au renouvellement d’un programme clé de surveillance étrangère qui expire vendredi, à moins que Trump ne retire la candidature de Bill Pulte au poste de chef par intérim des services de renseignement. Pulte est fidèle à Trump mais n’a aucune expérience en matière de sécurité nationale. “Pulte doit partir. Il ne peut pas occuper le poste de DNI. Notre sécurité nationale est trop importante,” a déclaré aux journalistes le sénateur américain Chuck Schumer de New York, chef de file démocrate au Sénat,en utilisant l'acronyme désignant le directeur du renseignement national.

Trump a annoncé son choix pour le poste permanent de DNI dans un message publié sur Truth Social, dans lequel il a exhorté le Sénat à confirmer rapidement Clayton pour remplacer Tulsi Gabbard à la tête des 18 agences de renseignement américaines. La Maison Blanche a ensuite transmis sa nomination officielle au Sénat et la commission du renseignement du Sénat a fixé l'audition de confirmation de Clayton à mercredi prochain. S'adressant aux journalistes, Trump a souligné que Pulte ne resterait pas longtemps à ce poste par intérim .

“Il n'est là que pour un court moment, il assure l'intérim pendant un court laps de temps, le temps que nous trouvions une personne très talentueuse, Jay Clayton,” a déclaré Trump. M. Pulte conserverait son poste de directeur de l’Agence fédérale de financement du logement tout en occupant les fonctions de directeur du renseignement par intérim. Les démocrates ont demandé qu’il soit soumis à un contrôle de sécurité complet avant de pouvoir accéder à des documents classifiés, affirmant qu’il ne disposait pas d’habilitation de sécurité lorsque M. Trump a annoncé sa nomination. Clayton est un ancien avocat du cabinet Sullivan & Cromwell, spécialisé dans les fusions et les levées de fonds. Au cours du premier mandat de Trump, il a occupé le poste de président de la Commission des opérations de bourse (SEC), où il s’est forgé une réputation de modéré politique cherchant le consensus avec les commissaires démocrates.

En avril 2025, Trump a nommé Clayton procureur fédéral par intérim pour le district sud de New York, considéré comme l'un des postes de procureur les plus puissants du pays.

Sa biographie officielle montre qu’il n’a aucune expérience dans le domaine du renseignement et qu’il ne dispose pas d’une grande expérience en matière de sécurité nationale, une exigence de la loi qui a créé le poste de directeur du renseignement national (DNI) après les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Reuters a rapporté en novembre 2024 que Clayton, lors de discussions sur son intégration dans la future administration Trump, avait exprimé son intérêt pour la direction de la CIA. Il restera procureur fédéral de Manhattan jusqu’à ce que sa nomination soit confirmée, a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice.

RECOMMANDÉ PAR LE DIRECTEUR DE LA CIA

Une personne proche du dossier, s'exprimant sous couvert d'anonymat pour évoquer des questions internes sensibles, a déclaré que le directeur de la CIA, John Ratcliffe, avait recommandé Clayton à Trump pour remplacer définitivement Gabbard après que le président lui eut demandé qui devrait prendre la relève.

Jusqu’à la confirmation de Clayton, Pulte dirigera le Bureau du directeur du renseignement national et supervisera les réductions d’effectifs demandées par Trump, a déclaré cette personne. De nombreux législateurs ont salué l’annonce de Trump en faisant l’éloge de Clayton. Mais les principaux démocrates ont déclaré qu’ils continueraient à refuser les votes nécessaires au renouvellement de la section 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers (FISA), à moins que Trump ne retire la nomination de Pulte au poste de directeur par intérim du renseignement national.

“Avant que le Sénat puisse se pencher sur une prolongation de la FISA, il faut une garantie claire que M. Pulte n'occupera pas le poste de directeur par intérim du renseignement national,” a déclaré Mark Warner, le principal démocrate de la commission sénatoriale du renseignement, originaire de Virginie, qui a qualifié Clayton de “fonctionnaire compétent.” Les républicains du Sénat disposent d’une majorité de 53 sièges contre 47 et ont besoin du soutien d’au moins sept démocrates pour atteindre le seuil des 60 voix nécessaires à l’adoption de la loi. Les démocrates et certains républicains ont exprimé leurs craintes que M. Pulte ne « se serve » de renseignements top secrets pour attaquer les adversaires politiques présumés de Trump. Ils ont évoqué l’utilisation antérieure par M. Pulte de données hypothécaires confidentielles pour mener des enquêtes pour fraude contre la procureure générale de New York, Letitia James, le sénateur américain Adam Schiff et d’autres. Aucune de ces enquêtes n’a abouti à des poursuites pénales.

Les démocrates craignent également que Pulte n'utilise le poste de directeur du renseignement national (DNI) pour donner suite à l'affirmation discréditée de Trump selon laquelle il aurait perdu l'élection de 2020 face au démocrate Joe Biden en raison d'une fraude. Trump a déclaré la semaine dernière que Pulte “pourrait découvrir certaines choses au sujet des élections truquées.”

Lors d'une interview accordée à CNBC cette semaine, Clayton a été interrogé sur les allégations de fraude formulées par les républicains concernant l'élection à la mairie de Los Angeles. Il a répondu: “Nous avons eu un très, très gros problème avec le vote aux États-Unis.”

La section 702 permet aux agences de renseignement américaines de demander, sans mandat judiciaire, aux entreprises de télécommunications de leur fournir les SMS, e-mails et données de téléphonie mobile d’étrangers supposés se trouver à l’étranger, et de les stocker dans une immense base de données.

Jeudi, les deux chambres du Congrès ont rejeté les prolongations à court terme du programme que Trump avait demandées « ».

Certains démocrates et républicains s’opposent à la section 702, estimant que les protections de la vie privée sont insuffisantes pour les Américains dont les informations sont collectées et stockées par inadvertance dans la base de données.