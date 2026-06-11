Trump menace l'Iran tout en laissant la porte ouverte à un accord

(Zonebourse.com) - Donald Trump affirme que les Etats-Unis vont intensifier leurs frappes contre l'Iran et viser ses infrastructures énergétiques. En parallèle, Washington et Téhéran poursuivraient discrètement des discussions sur un accord préliminaire.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis allaient frapper l'Iran "très durement ce soir" et qu'ils prendraient prochainement le contrôle d'infrastructures pétrolières et gazières stratégiques du pays. Sur son réseau Truth Social, il a affirmé que Washington comptait s'emparer de l'île de Kharg, principal terminal pétrolier iranien, ainsi que d'autres installations énergétiques. Il a également assuré que les Etats-Unis prendraient "le contrôle total" des marchés pétrolier et gazier iraniens, comparant cette stratégie à celle qu'il dit avoir appliquée au Venezuela.

Des discussions seraient en cours

Malgré cette escalade verbale et la reprise des bombardements américains suivie d'une riposte iranienne dans la nuit, les contacts diplomatiques se poursuivent entre les deux pays. Selon des sources iraniennes et occidentales citées par Reuters, Washington et Téhéran échangent toujours des messages afin de finaliser un protocole d'accord préliminaire.

D'après trois sources iraniennes, un compromis politique aurait déjà été trouvé, mais plusieurs points techniques restent en discussion, notamment les modalités de dégel de dizaines de milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens actuellement bloqués dans des banques étrangères.

Le pétrole est resté relativement calme après les déclarations de Donald Trump. Le baril de Brent est remonté au-dessus de 93 USD, après avoir glissé à 91,55 USD à la mi-journée. Il reste toutefois en baisse de 1,5% par rapport à son cours de la veille.

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