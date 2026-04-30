Trump menace de "ne plus jouer les gentils" avec l'Iran, un long blocus maritime évoqué

Une Iranienne brandit le drapeau iranien lors d'un rassemblement à Téhéran.

Les efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran restent dans l'impasse, alors que Donald Trump, mécontent de la dernière proposition de Téhéran, a menacé mercredi ‌de "ne plus jouer les gentils" et a par ailleurs évoqué auprès de patrons de groupes pétroliers américains l'hypothèse d'un blocus maritime prolongé.

Dans un message diffusé dans la matinée sur son réseau Truth Social, le président américain a recommandé aux Iraniens de se montrer "intelligents, et vite", en concluant un accord sur le nucléaire.

Citant des ​sources informées, le Wall Street Journal a rapporté que Donald Trump a donné instruction à ses conseillers de préparer un blocus maritime prolongé de l'Iran, estimant que ses autres options - reprendre les bombardements ou sortir du conflit - comportaient davantage de risques.

La République islamique, qui estime que la guerre n'est pas finie, a assuré avoir les moyens de tenir face à ce blocus, grâce à des routes de contournement, et a prévenu mercredi d'une "action militaire sans précédent" si les Etats-Unis continuaient de bloquer les navires liés à l'Iran.

Un représentant américain a dit en début de semaine que Donald Trump était mécontent de la plus récente proposition de Téhéran ​pour en finir avec la guerre, suspendue depuis le 8 avril - une trêve que Washington a dit prolonger indéfiniment. Cette proposition iranienne prévoit des négociations par étapes entre Téhéran et Washington; la première concernerait l'arrêt définitif des hostilités contre l'Iran, puis la circulation maritime et, ultérieurement, le programme nucléaire iranien.

Donald Trump veut toutefois que la question du nucléaire soit abordée d'entrée de jeu, fait-on savoir à Washington.

Parallèlement, malgré la trêve au ​Liban annoncée par Donald Trump à l'issue de discussions entre représentants israélien et libanais à Washington, les hostilités se poursuivent dans le pays, dont Israël occupe ⁠militairement le sud, qu'il détruit.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

23h31 - Donald Trump déclare au site d'information Axios avoir demandé à Benjamin Netanyahu qu'Israël effectue uniquement des frappes "chirurgicales" au Liban, où est censé être respecté un cessez-le-feu chapeauté par Washington en parallèle à ses ‌négociations avec l'Iran.

21h46 - Le président du Parlement libanais Nabih Berri et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi ont eu un entretien téléphonique lors duquel ils ont discuté des derniers développements au Liban et dans la région, rapporte l'agence de presse officielle libanaise ANI.

20h32 - Alors qu'il a décidé le week-end dernier de ne pas envoyer d'émissaires au Pakistan, pour une deuxième session de négociations avec des responsables iraniens, Donald Trump dit aux journalistes que des discussions sont menées par téléphone.

L'Iran a effectué ​de grands pas en avant, poursuit le président américain, ajoutant que la question est désormais de savoir si Téhéran répondra complètement ‌aux demandes de Washington.

20h19 - S'exprimant devant des journalistes à l'occasion d'un événement à la Maison blanche, Donald Trump indique avoir eu une "très bonne conversation" avec Vladimir Poutine lors de laquelle, dit-il, le président russe a ⁠proposé d'aider à propos de l'Iran.

Le président américain déclare avoir répondu préférer que Vladimir Poutine oeuvre avant tout à une issue à la guerre en Ukraine.

20h08 - Six membres de l'équipage du navire sous pavillon iranien Touska, saisi plus tôt ce mois-ci par l'armée américaine, ont été libérés, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim.

Vingt-deux autres Iraniens sont toujours détenus, ajoute-t-on de même source.

19h22 - Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump, rapporte le Kremlin, évoquant un échange au ton "amical" de plus d'une heure et demie durant lequel les deux dirigeants ont discuté de l'Iran et de l'Ukraine.

Youri Ouchakov, conseiller de la présidence russe, déclare ⁠que Vladimir Poutine a soumis des idées pour résoudre le différend ‌entre Washington et Téhéran à propos du nucléaire iranien - sans préciser lesquelles.

17h43 - Au moins six navires - une fraction infime du trafic maritime habituel - ont franchi le détroit d'Ormuz au cours des dernières vingt-quatre heures, montrent des données du site spécialisé Kpler ⁠et une analyse satellite de SynMax.

Ces derniers jours, en moyenne sept navires par jour ont traversé le détroit d'Ormuz, voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales par laquelle, avant la guerre, transitaient quotidiennement entre 125 et 140 navires.

16h46 - La guerre menée par les États-Unis en Iran a coûté jusqu'à présent 25 milliards de dollars, ‌déclare un haut responsable du Pentagone, fournissant ainsi la première estimation officielle du coût militaire de ce conflit.

En amont des élections de mi-mandat au Congrès américain en novembre prochain ("midterms"), la popularité du président Donald Trump est à un creux depuis que les États-Unis et Israël ont lancé ⁠une guerre contre l'Iran le 28 février, qui a entraîné une flambée des prix de l'essence.

Seuls 34% des Américains approuvent le conflit entre les États-Unis et l'Iran, contre 36% à la mi-avril et 38% ⁠à la mi-mars, selon un récent sondage Reuters/Ipsos.

15h20 - Donald Trump a discuté avec ‌des entreprises du secteur énergétique afin de voir quelles mesures pourraient être prises pour apaiser les marchés pétroliers si le blocus des ports iraniens devait se prolonger pendant des mois, déclare un responsable de la Maison Blanche.

Les discussions ont porté sur la production pétrolière américaine, les contrats à terme sur le pétrole, le ​transport maritime et le gaz naturel, précise ce responsable.

14h22 - Téhéran menace d'une "action militaire sans précédent" face aux saisies américaines de navires liés à l'Iran, rapporte la chaîne de télévision ‌d'État Press TV, citant une source sécuritaire iranienne de haut rang.

12h48 - La monnaie iranienne tombe à un plus bas record de 1.810.000 rials pour un dollar américain, selon l'agence de presse iranienne Isna, ce qui représente une dépréciation de 15% en deux jours.

L'agence relève que cette évolution intervient après plusieurs semaines de stabilité sur le marché des changes iranien et ​s'explique par une demande accrue de devises étrangères, notamment d'autres monnaies comme l'euro et le dirham émirati.

12h34 - Un soldat libanais et son frère ont été tués par une frappe israélienne à Bint Jbeil, dans le sud du Liban, annonce l'armée libanaise. Les deux hommes circulaient à moto entre le poste du soldat et son domicile quand l'attaque s'est produite.

11h32 - Le site Axios rapporte que Donald Trump, entouré de la secrétaire générale de la Maison blanche Susie Wiles, du secrétaire au Trésor Scott Bessent et de ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner, a rencontré mardi à la Maison blanche des patrons du secteur des hydocarbures dont le ⁠directeur général de Chevron Mike Wirth, pour discuter des répercussions de la guerre au Moyen-Orient sur l'industrie pétrolière.

10h30 - "Fini de jouer les gentils", proclame Donald Trump dans un message sur Truth Social le montrant en costume, fusil d'assaut entre les mains et lunettes noires sur le nez, devant un décor de paysage aride montrant des explosions, très probablement réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle.

"L'Iran n'arrive pas à se ressaisir. Ils ne savent pas comment signer un accord non nucléaire. Ils feraient mieux de se montrer intelligents, et vite", commente encore Donald Trump.

03h17 - Donald Trump demande à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran, rapporte le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables américains.

Lors de réunions récentes, le président américain a décidé de continuer à faire pression sur l'économie iranienne et sur les exportations de pétrole en empêchant tout trafic maritime à destination et en provenance de ses ports, selon le journal.

Donald Trump estime que ses autres options, notamment la reprise des bombardements ou le retrait du conflit, comportent davantage de risques que le maintien du blocus, indique le WSJ.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

02h56 - Le président américain Donald Trump dit que le roi Charles III convient que l'Iran ne peut se doter de l'arme nucléaire.

A ​VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mardi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)