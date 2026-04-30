Sites de vente en ligne étrangers : une large majorité de produits non conformes, près de la moitié dangereuse, alerte la Répression des fraudes

Les produits testés présentaient notamment des risques d'étouffement pour les jouets, des risques d'incendie pour les appareils électriques ou encore des risques liés aux produits chimiques pour les vêtements.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

La Répression des fraudes a alerté mercredi 29 avril sur la large proportion de produits non conformes et dangereux vendus sur certains sites de vente en ligne étrangers.

Les enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont analysé quelque 600 produits jugés "à risque" prélevés sur sept plateformes étrangères anonymisées , mais "parmi les plus populaires auprès des consommateurs français".

Selon les résultats de leurs tests en laboratoire, "75% (de ces produits) se sont révélés non conformes, principalement pour des défauts d'étiquetage" et "46% des produits analysés étaient dangereux" , selon un communiqué de presse.

Ils présentaient notamment des "risques d'étouffement ou d'étranglement dus à la présence de petits éléments détachables dans des produits destinés aux enfants", mais aussi "des risques de chocs électriques et d'incendie pour des appareils électriques et électroménagers" comme des sèche-cheveux.

Ont également été identifiés "des risques pour la santé en raison de substances chimiques présentes en quantités excessives", notamment dans les vêtements et bijoux, en contact direct avec la peau.

De 8 à 38 millions de visiteurs mensuels

Ce sont ainsi plus de 100.000 produits, dont 57.000 jouets, qui ont été retirés de la vente, a précisé la DGCCRF. Lors d'un brief téléphonique à la presse, la Répression des fraudes a indiqué que "des enquêtes étaient en cours" sur les sites concernés, dont elle n'a pas dévoilé l'identité.

Ces places de marché représentent "entre 8 et 38 millions de visiteurs mensuels uniques en France" , a-t-elle ensuite précisé dans un communiqué de presse.

Selon des données obtenues par l' AFP , au quatrième trimestre 2025, les plateformes étrangères les plus influentes en nombre de visiteurs mensuels étaient Amazon (42 millions), Temu (23 millions), Vinted (19 millions), Shein (18 millions), AliExpress (17 millions) et Rakuten (près de 10 millions).

La répression des fraudes vise "5.000 produits issus du e-commerce testés en 2028" , et "l'idée est déjà d'en faire 1.500 l'an prochain", a expliqué la directrice générale de la DGCCRF, Sarah Lacoche, dans une interview au journal Ouest-France .

Interrogée sur les contrôles visant les plateformes asiatiques, elle a répondu que celles-ci "semblent en ce moment présenter un niveau de dangerosité important. Mais ça pourrait changer demain".

Par ailleurs, le cabinet de Bercy a annoncé qu'une cellule interministérielle baptisée VigE-commerce, destinée à "surveiller et lutter contre les dérives" des plateformes de vente en ligne, s'était réunie pour la première fois mercredi. "C'est la première fois dans l'histoire du commerce qu'on a des acteurs qui contournent à ce point les règles et les normes. L'administration était dimensionnée (pour répondre) aux risques précédents" mais pas à ces nouveaux phénomènes, a justifié le cabinet de Bercy.