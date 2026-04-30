Rolls-Royce maintient ses prévisions malgré les incertitudes liées à la guerre

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce, spécialisé dans les moteurs d'avion, a confirmé jeudi ses objectifs annuels en dépit des incertitudes sur le secteur liées à la guerre au Moyen-Orient, se disant satisfait de ses résultats au premier trimestre.

"Nous avons réalisé un excellent début d’année", souligne dans un communiqué Tufan Erginbilgic, le directeur général du groupe, qui organise son assemblée générale annuelle jeudi.

"Le conflit au Moyen-Orient a créé une incertitude pour le secteur", mais "nous prenons les mesures nécessaires pour soutenir nos employés, nos clients et nos fournisseurs", a-t-il souligné, prévoyant de "compenser entièrement l'impact financier actuel des perturbations" sur l'activité.

Le groupe maintient dans ce contexte ses objectifs d'un résultat opérationnel sous-jacent annuel compris entre 4 et 4,2 milliards de livres.

"Nous restons solidement positionnés pour atteindre nos objectifs à moyen terme", promet Tufan Erginbilgic.

Rolls-Royce, qui fournit des moteurs à la fois à l'européen Airbus et à l'américain Boeing, avait connu plusieurs années difficiles avant de lancer un plan de transformation et de suppression d'emplois qui lui a permis de renouer avec les bénéfices en 2023.

Son bénéfice net a plus que doublé en 2025, ressortant à 5,8 milliards de livres (6,7 milliards d'euros), porté par une hausse de ses ventes mais aussi par un effet comptable positif lié à la baisse du dollar.

Rolls-Royce est aussi présent dans d'autres domaines, comme les sous-marins mais aussi le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires, notamment pour le Royaume-Uni ou la République Tchèque.