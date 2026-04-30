France: l'emploi salarié du secteur privé quasi stable au 1er trimestre 2026 (-0,1 %), selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

L'emploi salarié du secteur privé en France est resté quasi stable au premier trimestre 2026, avec une baisse de 0,1% par rapport au trimestre précédent et de 0,3% sur un an, selon une estimation provisoire diffusée par l'Insee jeudi.

Comme au trimestre précédent, cet indicateur ne marque qu'une petite baisse ce trimestre, avec 11.400 emplois de moins (après -20.900 au quatrième trimestre 2025), mais l'institut national de la statistique note qu'il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse sur un an.

L'emploi salarié privé "excède toutefois encore largement son niveau d'avant-crise sanitaire, en 2019 (+5,3%, soit +1,1 million d'emplois)", souligne l'Insee. Son niveau avait connu une période de forte hausse après la crise sanitaire en 2020-2021.

Au premier trimestre 2026, l'emploi intérimaire continue également à baisser légèrement, de 0,3%, la diminution atteignant 0,7% sur un an.

Si l'emploi salarié reste quasi stable dans l'industrie (-0,1%), dans la construction il diminue de -0,5 % sur le trimestre, ce qui porte la baisse sur un an dans ce secteur à 1,2%.

L'emploi salarié privé du tertiaire non marchand se porte mieux, avec une augmentation de +0,2% sur le trimestre mais se situe encore sous son niveau d'il y a un an (-0,3%).

Ces derniers mois, le marché du travail semble résister malgré un contexte de forte incertitude sur la scène nationale et internationale, ne s'effondrant pas mais ne faisant pas non plus preuve de dynamisme et envoyant parfois des signaux contradictoires.