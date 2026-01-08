Trump menace d'interdire les investissements de Wall Street dans les maisons individuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wall Street blâmé pour la réduction de l'offre de logements et l'inflation des loyers

Les actions des constructeurs de logements chutent fortement après les commentaires de Trump

Trump fait face à des pressions sur le coût de la vie avant les élections de mi-mandat

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que son administration s'apprêtait à interdire aux sociétés de Wall Street d'acheter des maisons individuelles afin de réduire les prix de l'immobilier, un coup dur potentiel pour les propriétaires de fonds privés qui a également mis sous pression les actions des constructeurs de maisons. Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a déclaré qu'il prenait immédiatement des mesures pour mettre en œuvre cette interdiction, qu'il demanderait également au Congrès de codifier dans une loi. Il n'a pas précisé quelles mesures il prendrait. "Pendant très longtemps, l'achat et la possession d'une maison ont été considérés comme le summum du rêve américain", a écrit M. Trump, ajoutant que l'inflation avait mis ce rêve hors de portée pour de nombreux Américains. "Les gens vivent dans des maisons, pas dans des sociétés", a déclaré M. Trump, qui est soumis à une pression croissante pour répondre à l'inquiétude des électeurs concernant le coût de la vie avant les élections de mi-mandat au Congrès de cette année. Une initiative républicaine visant les propriétaires de Wall Street aurait pour effet pervers d'aligner le parti sur les démocrates, qui critiquent depuis des années l'achat de logements par les entreprises, affirmant qu'il a contribué à faire grimper le coût du logement, et qui ont proposé en vain des projets de loi visant à réprimer cette tendance.

Les institutions de Wall Street telles que Blackstone

BX.N , American Homes 4 Rent AMH.N et Progress Residential ont acheté des milliers de maisons individuelles depuis que la crise financière de 2008 a entraîné une vague de saisies immobilières. En juin 2022, les investisseurs institutionnels possédaient environ 450 000 logements, soit environ 3 % de tous les logements locatifs unifamiliaux au niveau national, selon une étude réalisée en 2024 par le Government Accountability Office. American Homes 4 Rent AMH.N a chuté à son plus bas niveau depuis près de trois ans, à 28,84 dollars, et a été interrompu pour cause de volatilité avant que les échanges ne reprennent. Ses actions ont clôturé en baisse de 4 % à 31,01 $.

Les actions de Blackstone ont atteint leur plus bas niveau en un mois à 147,52 dollars et ont clôturé en baisse d'environ 5,6 % à 153,59 dollars. L'indice immobilier PHLX .HGX a chuté de 2,6 %.

Un porte-parole de Blackstone a déclaré que la propriété de ces logements ne représentait qu'une petite partie de leur activité globale et qu'ils avaient été des vendeurs nets de logements au cours de la décennie précédente.

"Cela dit, nous pensons que notre portefeuille actuel est bien placé pour continuer à être performant et à fonctionner selon les normes les plus élevées pour les résidents", a déclaré le porte-parole.

American Homes 4 Rent et Progress Residential n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les propriétaires de Wall Street contestent le fait que leurs investissements aient alimenté l'inflation. Dans une note de recherche datant de janvier 2025, Blackstone a déclaré que les achats institutionnels de logements ont diminué de 90 % depuis 2022 et que la pénurie d'offre est à l'origine de l'augmentation des prix des logements.

L'étude du GAO a montré que l'effet de l'achat institutionnel de logements sur les possibilités d'accession à la propriété n'était pas clair, en partie à cause du manque de données. Les critiques affirment que les sociétés de Wall Street sont également de mauvais propriétaires, lésinant sur l'entretien pour satisfaire les investisseurs, et qu'elles ont expulsé à tort des locataires pendant la pandémie de COVID-19.

"L'expérience des résidents s'en ressent", déclare Jeff Holzmann, directeur de l'exploitation de RREAF Holdings, une société d'investissement immobilier basée à Dallas et dont les actifs s'élèvent à plus de 5 milliards de dollars.

"Au lieu d'appeler votre propriétaire pour discuter d'un problème, vous appelez un centre d'appel qui vous fait tourner en rond."

LA PRESSION DE L'ACCESSIBILITÉ M. Trump, qui a parfois rejeté les préoccupations relatives à l'accessibilité financière et imputé l'inflation à son prédécesseur démocrate, a vu son propre taux d'approbation publique s'effondrer pour l'essentiel depuis son investiture, car les Américains s'inquiètent de l'économie. Il n'a pas été possible d'établir clairement quelle autorité M. Trump utiliserait pour imposer une interdiction, et il n'a pas précisé les changements qu'il souhaitait obtenir du Congrès. La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Depuis la première victoire électorale de M. Trump, les prix de l'immobilier aux États-Unis ont augmenté de 75 %, soit plus du double de la hausse de l'ensemble des prix à la consommation mesurée par l'indice des prix à la consommation. Toutefois, la hausse des prix de vente des logements s'est considérablement ralentie au cours de l'année écoulée. La semaine dernière, l'Agence fédérale de financement du logement a indiqué que les prix de vente des logements au niveau national n'avaient augmenté que de 1,7 % en octobre, par rapport à l'année précédente, soit la hausse la plus faible depuis plus de 13 ans. C'est moins de la moitié du taux auquel ils grimpaient lorsque M. Trump est revenu au pouvoir en janvier dernier et une fraction de leurs gains maximaux de près de 20 % en 2021 et 2022. Lemanque de propriétés à vendre a été un facteur important de l'inflation des prix de l'immobilier, bien que cette situation se soit lentement améliorée au cours de l'année écoulée, selon les données de l'Association nationale des agents immobiliers (National Association of Realtors).

En novembre, l'inflation annuelle des frais de logement, qui avait atteint 8,2 % au lendemain de la pandémie, s'est également ralentie pour atteindre 3,0 %, son niveau le plus bas depuis plus de quatre ans, selon l'indice des prix à la consommation du département du travail.