Trump lance une initiative visant à rouvrir le détroit d'Ormuz ; l'Iran attaque des navires et un port des Émirats arabes unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec Trump, nouvelles informations, paragraphes 1 à 3 et 11)

* Trump lance l'« Opération Liberté » pour tenter de rouvrir le détroit

* Les États-Unis et l'Iran publient des rapports contradictoires sur la voie maritime

* Un port pétrolier des Émirats arabes unis en feu après une frappe iranienne

* Incendie sur un navire sud-coréen, qui aurait été touché

par Parisa Hafezi, Ahmed Tolba et Phil Stewart

Le président américain Donald Trump a lancé lundi une nouvelle opération visant à rouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation, ce qui a poussé l'Iran à riposter pour tenter de garder le contrôle de cette voie maritime cruciale pour le transport d'énergie.

Une poignée de navires commerciaux auraient été touchés et un port pétrolier des Émirats arabes unis serait en feu après une frappe iranienne, alors que la tentative de Trump d'utiliser la marine américaine pour libérer la navigation a provoqué la plus forte escalade de la guerre depuis la déclaration d'un cessez-le-feu il y a quatre semaines. Les États-Unis ont déclaré avoir détruit six petits bateaux iraniens.

Trump a annoncé dans la nuit sur les réseaux sociaux sa nouvelle mission « Project Freedom » visant à permettre aux navires bloqués de traverser le détroit, ce qui constitue la première tentative apparente d’utiliser la puissance navale pour débloquer la voie maritime énergétique la plus importante au monde.

Mais ce pari, du moins au départ, semble s'être retourné contre lui, n'ayant entraîné aucune augmentation du trafic de navires marchands tout en provoquant une démonstration de force de la part de l'Iran, qui a menacé de répondre à toute escalade par de nouvelles attaques contre ses voisins.

L'armée américaine a déclaré que deux navires marchands américains avaient réussi à traverser le détroit, sans préciser quand. L'Iran a nié que de telles traversées aient eu lieu.

Le commandant des forces américaines dans la région a déclaré que sa flotte avait détruit six petits bateaux iraniens , ce que l'Iran a également nié. L'amiral Brad Cooper a déclaré qu'il avait « vivement conseillé » aux forces iraniennes de rester à l'écart des moyens militaires américains menant cette mission.

Les autorités iraniennes ont publié une carte de ce qu’elles ont présenté comme une zone maritime élargie désormais sous leur contrôle, s’étendant bien au-delà du détroit pour inclure de longues portions du littoral des Émirats arabes unis.

La Corée du Sud a signalé qu'un de ses navires marchands avait subi une explosion et un incendie à l'intérieur du détroit. L'agence britannique de sécurité maritime UKMTO a signalé que deux navires avaient été touchés au large des côtes des Émirats arabes unis, et la compagnie pétrolière émiratie ADNOC a déclaré qu'un de ses pétroliers vides avait été touché par des drones iraniens.

Après des attaques présumées de drones et de missiles à l'intérieur des Émirats arabes unis tout au long de la journée, dont une qui a provoqué un incendie dans un important port pétrolier, les Émirats arabes unis ont déclaré que les attaques iraniennes constituaient une grave escalade et qu'ils se réservaient le droit de riposter.

Le gouvernement a également déclaré qu'il mettait en place l'enseignement à distance pour les élèves pour des raisons de sécurité.

LE DÉTROIT TOUJOURS BLOQUÉ

Trump a eu du mal à trouver une solution à la perturbation des approvisionnements énergétiques internationaux causée par le blocus du détroit par l'Iran, qui transportait un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux avant la guerre.

Au cours des plus de deux mois qui se sont écoulés depuis que Trump a lancé une guerre aérienne contre l'Iran aux côtés d'Israël le 28 février, Téhéran a largement bloqué le détroit aux navires autres que les siens. Depuis le mois dernier, les États-Unis ont imposé leur propre blocus aux navires entrant et sortant des ports iraniens.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante la situation dans son ensemble dans le détroit lundi, les parties belligérantes ayant publié des déclarations contradictoires.

Rien n'indiquait dans l'immédiat qu'un grand nombre de navires marchands tentaient à nouveau de traverser, et les grandes compagnies maritimes ont déclaré qu'elles attendraient probablement la fin convenue des hostilités avant de tenter leur chance.

LES GARDIENS DE LA RÉVOLUTION AFFIRMENT QU'AUCUN TRANSIT N'A EU LIEU

Dans un message publié sur X, le Commandement central américain a déclaré que certains de ses destroyers lance-missiles de la marine se trouvaient dans le golfe pour soutenir l'opération, et que deux navires marchands battant pavillon américain avaient traversé le détroit “et poursuivaient leur route en toute sécurité”.

Il n'a pas identifié les navires de guerre ni les navires marchands, ni précisé quand les traversées signalées avaient eu lieu.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré qu'aucun navire commercial n'avait traversé le détroit au cours des dernières heures et que les affirmations américaines contraires étaient fausses.

Plus tôt, l'Iran avait déclaré avoir tiré sur un navire de guerre américain qui s'approchait du détroit, le forçant à faire demi-tour. Un premier rapport iranien avait indiqué qu'un navire de guerre américain avait été touché, mais Washington a démenti cette information et les responsables iraniens ont par la suite qualifié ces tirs de coups de semonce.

Les Émirats arabes unis ont quant à eux signalé un incendie sur une installation pétrolière dans leur port de Fujaïrah à la suite d'une attaque de drone iranien. Fujaïrah se trouve au-delà du détroit, ce qui en fait l'une des rares voies d'exportation du pétrole du Moyen-Orient qui ne nécessite pas de le traverser.

LE SECTEUR MARITIME EN ATTEND LA CLARIFICATION

Les cours du pétrole LCOc1 ont bondi de plus de 5% dans un marché volatil, suite aux informations faisant état d'une recrudescence des attaques iraniennes. O/R

Dans son message sur les réseaux sociaux, Trump a donné peu de détails sur les mesures que la marine américaine prendrait pour permettre aux navires de traverser le détroit.

En réponse, le commandement unifié iranien a informé les navires commerciaux et les pétroliers qu'ils devaient se coordonner avec ses forces armées.

“Nous avons répété à maintes reprises que la sécurité du détroit d'Ormuz était entre nos mains... Nous avertissons que toute force armée étrangère, en particulier l'armée américaine agressive, sera attaquée si elle tente de s'approcher et d'entrer dans le détroit d'Ormuz”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis et Israël ont suspendu leurs bombardements sur l’Iran il y a quatre semaines, et des responsables américains et iraniens ont tenu une série de pourparlers en face à face. Mais les tentatives visant à organiser de nouvelles réunions ont échoué.

Les médias d'État iraniens ont déclaré dimanche que Washington avait transmis sa réponse à une proposition iranienne en 14 points via le Pakistan, et que Téhéran était en train de l'examiner. Aucune des deux parties n'a donné de détails.

La proposition iranienne prévoit de reporter les discussions sur le programme nucléaire iranien jusqu’à la conclusion d’un accord visant à mettre fin à la guerre et à résoudre l’impasse concernant le transport maritime. M. Trump a déclaré ce week-end qu’il l’étudiait encore mais qu’il la rejetterait probablement.