information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 06:38

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AXA AXAF.PA a fait état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, l'assureur français citant la croissance de l'assurance vie et santé.

* JCDECAUX JCDX.PA a fait état mardi d'une croissance organique de 5,7% du chiffre d'affaires au premier trimestre, en ligne avec l'objectif du groupe.

* VIRIDIEN VIRI.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires des activités en recul de 29% au premier trimestre, à 214 millions de dollars (182,73 millions d'euros), le groupe citant un lent début d'année, "comme anticipé".

* SCOR SCOR.PA , VEOLIA VIE.PA , ARKEMA AKE.PA , PHILIPS

PHG.AS , BMW BMWG.DE , CONTINENTAL CONG.DE , LUFTHANSA

LHAG.DE et NOVO NORDISK NOVOb.CO figurent parmi les entreprises devant publier mercredi leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41E1TZ

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)