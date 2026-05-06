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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 06:38

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AXA AXAF.PA a fait état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, l'assureur français citant la croissance de l'assurance vie et santé.

* JCDECAUX JCDX.PA a fait état mardi d'une croissance organique de 5,7% du chiffre d'affaires au premier trimestre, en ligne avec l'objectif du groupe.

* VIRIDIEN VIRI.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires des activités en recul de 29% au premier trimestre, à 214 millions de dollars (182,73 millions d'euros), le groupe citant un lent début d'année, "comme anticipé".

* SCOR SCOR.PA , VEOLIA VIE.PA , ARKEMA AKE.PA , PHILIPS

PHG.AS , BMW BMWG.DE , CONTINENTAL CONG.DE , LUFTHANSA

LHAG.DE et NOVO NORDISK NOVOb.CO figurent parmi les entreprises devant publier mercredi leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41E1TZ

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ARKEMA
62,600 EUR Euronext Paris +1,05%
AXA
40,290 EUR Euronext Paris 0,00%
BMW
77,220 EUR XETRA +1,58%
CONTINENTAL
62,340 EUR XETRA +1,86%
DT LUFTHANSA
7,732 EUR XETRA +3,20%
JCDECAUX
18,700 EUR Euronext Paris 0,00%
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
22,650 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
SCOR
29,660 EUR Euronext Paris +0,20%
VEOLIA
35,670 EUR Euronext Paris +1,02%
VIRIDIEN
146,700 EUR Euronext Paris +1,59%
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