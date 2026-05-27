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Trump indique qu'il pourrait discuter avec le Congrès d'une suspension temporaire de la taxe sur l'essence
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 19:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que son administration pourrait discuter avec le Congrès de la possibilité d'adopter une mesure législative visant à suspendre temporairement la taxe fédérale sur l'essence.

« C'est une question dont nous pourrions discuter. Voyons ce qui se passera au cours de la semaine prochaine, voire des deux prochaines semaines », a déclaré Donald Trump aux journalistes à la Maison Blanche alors qu'il s'entretenait avec son cabinet.

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