Le banquier français Matthieu Pigasse choisi pour restructurer la dette vénézuélienne

Le banquier français Matthieu Pigasse, associé de la banque d'affaires américaine Centerview Partners à Paris. ( AFP / LOU BENOIST )

L'équipe du banquier français Matthieu Pigasse, associé de la banque d'affaires américaine Centerview Partners à Paris, a obtenu le contrat de restructuration de la dette vénézuélienne, a confirmé une source proche à l'AFP mercredi.

Le Venezuela avait annoncé le 13 mai entamer un tel processus de restructuration globale, et avoir désigné Centerview pour l'assister.

Le Wall Street Journal et le Monde ont ensuite révélé que c'est l'équipe de M. Pigasse qui avait obtenu le contrat.

Cette équipe de restructuration de dette et de conseil aux gouvernements est composée notamment d'Hamouda Chekir, autre associé de Centerview, et de Charles Albinet. Tous trois étaient auparavant à la banque Lazard.

Lazard, Rothschild et Centerview étaient en concurrence sur ce dossier, portant sur une restructuration de quelque 170 milliards de dollars.

Selon cette même source, M. Pigasse avait déjà conseillé les anciens présidents Hugo Chavez et Nicolas Maduro, capturé en janvier par les Américains et actuellement emprisonné aux Etats-Unis avec son épouse, et connaît l'actuelle présidente Delcy Rodriguez depuis une quinzaine d'années. Selon cette source, il avait par ailleurs dirigé la restructuration des dettes de l'Argentine, de la Grèce, de l'Ukraine, de l'Equateur ou de la Côte d'Ivoire.

La dette du Venezuela est majoritairement composée d'obligations cotées, mais aussi de dette bilatérale, particulièrement envers la Chine et la Russie, et de dette multilatérale auprès d'institutions, ainsi que de dette privée.

M. Pigasse est un banquier d'affaire et ancien haut fonctionnaire réputé de gauche après avoir commencé sa carrière dans les cabinets des ministres des finances socialistes Dominique Strauss-Kahn puis Laurent Fabius, puis à partir de 2002 chez Lazard avant d'entrer chez Centerview en 2020.

Il détient également des participations dans plusieurs médias.