Trump fait capoter le projet de loi sur le renseignement après le « non » des républicains du Sénat à la loi sur l'identification des électeurs

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* L'insistance de Trump à nommer Pulte à la tête des services de renseignement se heurte à l'opposition des démocrates et des républicains

* Les républicains du Sénat sont plus enclins à défier Trump à l'approche des élections de mi-mandat

* Le sénateur républicain Tillis estime que le président a « commis une erreur colossale »

* Un sondage Reuters/Ipsos a révélé que la cote de popularité de Trump était tombée à 36 % ce mois-ci

par David Morgan

Le fait que le président Donald Trump ait fait capoter cette semaine le projet du Sénat américain visant à adopter un projet de loi clé en matière de sécurité nationale n’est que le dernier exemple en date d’un fossé grandissant avec les républicains du Sénat, qui se montrent plus disposés à défier le commandant en chef à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

Soucieux de protéger son choix controversé de Bill Pulte, un fidèle, au poste de chef par intérim des services de renseignement américains, Trump a contraint la commission sénatoriale du renseignement à reporter l’audition de confirmation de Jay Clayton, procureur fédéral et candidat permanent au poste de directeur de la sécurité nationale, que les républicains espéraient voir accéder rapidement à cette fonction.

« Il a commis une erreur colossale », a déclaré le sénateur républicain Thom Tillis à propos de la décision du président. « Cela sape notre capacité à obtenir les résultats mêmes qu’il souhaite. »

Il s’agit de la dernière d’une série de mesures prises par Trump qui ont bouleversé les plans des républicains du Sénat visant à faire adopter des textes législatifs majeurs destinés à faire avancer son programme. Le mois dernier, son annonce d’un fonds de 1,8 milliard de dollars destiné à lutter contre la « militarisation » – et à indemniser ses alliés politiques qui affirment avoir été victimes des autorités fédérales – a bloqué un projet de loi de 70 milliards de dollars visant à financer sa répression en matière d’immigration.

Trump a également irrité les républicains du Sénat en évinçant des sénateurs sortants, en exigeant un milliard de dollars pour la salle de bal de la Maison Blanche et l’adoption de son projet de loi sur l’identification des électeurs, le SAVE America Act, ainsi qu’en appelant le parti à mettre fin à l’obstruction parlementaire (filibuster) nécessitant 60 voix au Sénat et à licencier le parlementaire.

DIRE « NON » À TRUMP

En conséquence, les républicains du Sénat ont commencé à dire « non » aux exigences les plus extrêmes de Trump, notamment l’adoption du SAVE America Act, qui obligerait les législateurs à supprimer l’obstruction parlementaire en raison de la vive opposition des démocrates.

« Je pense que le président veut ajouter le SAVE America Act à pratiquement tout », a déclaré aux journalistes le chef de la majorité au Sénat, John Thune, après que Trump eut demandé pour la première fois que cet ensemble de restrictions électorales soit ajouté au projet de loi sur la surveillance. « Mais cela n’est évidemment pas réaliste si l’on veut faire adopter le projet de loi FISA. Et nous voulons faire adopter le projet de loi FISA. »

Il en résulte un fossé encore plus profond entre Trump et les républicains du Sénat, à moins de cinq mois des élections de mi-mandat de novembre.

« Je pense que nous allons connaître environ sept mois mouvementés », a prédit le sénateur John Cornyn, qui a perdu le mois dernier la primaire pour sa réélection face à son adversaire soutenu par Trump, Ken Paxton .

Mais tous les républicains ne s’accordent pas à dire que les actions de Trump ont été perturbatrices.

« Il fait ce que les gens attendent de lui », a déclaré le sénateur Rick Scott, un partisan de la ligne dure de Floride qui espère voir l’obligation d’un mandat judiciaire ajoutée à la loi FISA. « Les Américains – républicains, démocrates, indépendants – veulent que les élections soient sécurisées. Ils veulent une pièce d’identité pour voter et ce genre de mesures. Et ils ne veulent pas être surveillés. »

INDIGNATION AUTOUR DE PULTE La nomination par Trump de Pulte au poste de chef par intérim des services de renseignement a suscité l’indignation des démocrates et de certains républicains, qui lui reprochent son manque d’expérience en matière de sécurité nationale, et a poussé les démocrates à boycotter le projet de loi visant à prolonger la section 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers (FISA), par crainte que Pulte n’utilise sa position pour s’en prendre aux ennemis politiques présumés de Trump.

Le président a également réitéré sa demande aux républicains du Sénat d’associer le projet de loi sur la FISA à son projet de loi sur l’identification des électeurs, le « SAVE America Act », un ensemble de restrictions électorales radicales auxquelles les démocrates s’opposent vigoureusement.

Les législateurs et les analystes indépendants affirment que le mépris de longue date de Trump pour le Congrès et les exigences du processus législatif apparaît plus clairement maintenant que les républicains du Sénat sont confrontés à une demi-douzaine de courses électorales serrées pour les élections de mi-mandat, à un moment où la politique étrangère et les initiatives commerciales de Trump ont alourdi les coûts pour les électeurs.

« Je pense qu’il ne considère vraiment pas le Congrès comme une entité avec laquelle négocier. Il le voit comme une instance subordonnée », a déclaré Molly Nixon, chercheuse senior au Cato Institute, un think tank libertarien.

MANQUE DE CONFIANCE

D’autres ont estimé que Trump avait semé la méfiance en évinçant des élus républicains sortants, notamment le sénateur du Texas John Cornyn, considéré comme un partisan fidèle du programme du président.

« Cela a détruit ce qui restait de toute forme de confiance », a déclaré M. Cornyn. « Cela a modifié les règles du jeu de telle sorte que l’on verra désormais beaucoup plus de ce que j’appellerais des relations transactionnelles, par opposition à celles fondées sur la confiance. » Moins d’un an et demi après le début de son second mandat présidentiel, Trump a vu sa cote de popularité chuter de 47 % au moment de son investiture à seulement 36 % ce mois-ci, soit un peu plus que son plus bas historique de 33 % atteint lors de son premier mandat, selon les données du sondage Reuters/Ipsos . Parmi les républicains, sa cote de popularité a considérablement baissé au cours de la même période.

La volonté de Thune de tenir tête à Trump et de défendre l’intégrité du Sénat lui a valu le respect de son groupe parlementaire et même des démocrates, malgré l’hyperpartisanerie qui règne au Congrès.

« Il se trouve que j’ai beaucoup de respect pour le sénateur Thune », a déclaré le sénateur démocrate Peter Welch. « Trump veut qu’il licencie le parlementaire. Il veut qu’il supprime l’obstruction parlementaire. Et je considère que Thune fait de son mieux pour préserver l’indépendance et l’intégrité du Sénat. »

Mais cela a également soulevé des questions pour Thune, qui a été interrogé mercredi par des journalistes sur sa relation avec Trump. « Tout va bien. Le président a ses propres opinions et prend ses propres décisions », a déclaré le républicain du Dakota du Sud avant de se détourner et de s’éloigner.