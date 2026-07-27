Trump estime que la Fed devrait baisser ses taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de Trump aux paragraphes 2 à 4)

Le président américain Donald Trump a appelé lundi la Réserve fédérale à baisser les taux d'intérêt, affirmant que les États-Unis devraient avoir le taux d'intérêt le plus bas au monde. “Les taux devraient être abaissés… D’autres pays ont des taux d’intérêt plus bas”, a déclaré M. Trump aux journalistes à bord d’Air Force One. “Nous devrions avoir le taux d'intérêt le plus bas au monde”, a ajouté M. Trump. “Kevin est fantastique, mais il a un conseil d'administration, et les membres de ce conseil sont très politisés”, a déclaré M. Trump, faisant référence au président de la Fed, Kevin Warsh, avant d'ajouter qu'il savait ce que M. Warsh souhaitait faire.