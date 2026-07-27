Trump estime que la Fed devrait baisser ses taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a appelé lundi la Réserve fédérale à baisser ses taux d'intérêt, affirmant que les États-Unis devraient avoir le taux d'intérêt le plus bas au monde.
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