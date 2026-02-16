Trump dénonce un accord énergétique entre la Californie et la Grande-Bretagne, selon Politico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 février - Le président Donald Trump a dénoncé un accord sur les énergies propres entre le Royaume-Uni et le gouverneur de Californie Gavin Newsom quelques heures après sa signature lundi, a rapporté Politico. Dans une interview accordée au média, M. Trump a déclaré qu'il était "inapproprié" que la Grande-Bretagne traite avec le gouverneur démocrate. M. Trump, un républicain, a également qualifié M. Newsom de "perdant", déclarant que "son État est devenu un enfer et que son travail en matière d'environnement est un désastre". M. Newsom critique ouvertement M. Trump et a publiquement envisagé de se porter candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2028 .

L'accord sur l'énergie que M. Newsom a signé lundi avec le ministre britannique de l'énergie, Ed Miliband, prévoit une coopération sur les technologies d'énergie propre, telles que l'éolien en mer, et vise à élargir l'accès des entreprises britanniques au marché californien.

"Donald Trump est à genoux pour le charbon et le pétrole, et vend l'avenir de l'Amérique à la Chine", a déclaré un porte-parole de M. Newsom dans un courriel. "Le gouverneur Newsom continuera à diriger en son absence. Les dirigeants étrangers rejettent Trump et choisissent la vision de la Californie pour l'avenir." Trump a récemment invité l'industrie pétrolière et gazière à désigner des zones dans le sud et le centre de la Californie pour une vente potentielle de baux pétroliers et gaziers offshore dès l'année prochaine, une décision que M. Newsom et les groupes environnementaux ont condamnée comme une menace pour les écosystèmes de l'État. En janvier, M. Newsom a été empêché de s'exprimer dans l'enceinte officielle des États-Unis au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, une décision qu'il a imputée à la Maison-Blanche.