JO: Rendez-vous raté pour Noël, lundi blanc pour les Bleus
information fournie par AFP 16/02/2026 à 23:14

Le Français Clément Noël lors de la première manche du slalom des JO d Milan Cortina, le 16 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le Français Clément Noël lors de la première manche du slalom des JO d Milan Cortina, le 16 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Champion olympique il y a quatre ans, Clément Noël a raté son rendez-vous avec les Jeux de Milan Cortina, où il est sorti du slalom, laissant les Bleus sans la moindre médaille lundi.

En cette journée sans biathlon (huit médailles, dont deux en or depuis le début des Jeux), les Français ne sont montés sur aucun podium, restant bloqués à 15 médailles, égalant le record établi en 2014 et réédité en 2018.

. Ski alpin: sortie pour Noël, fête pour la Suisse

Quatre portes et puis s'en va... Quatre ans après le titre olympique conquis à Pékin, Clément Noël a enfourché un piquet dès le début de la seconde manche. Trois heures plus tôt, il avait réalisé le 7e temps de la première manche, disputée sous la neige et marquée par une hécatombe, avec plus de 50% d'éliminés dont le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, sacré en géant, et le Bleu Paco Rassat.

Clément Noël abandonne finalement sa couronne au Suisse Loïc Meillard, déjà sacré champion du monde de la spécialité en 2025. L'Autrichien Fabio Gstrein a pris l'argent devant le Norvégien Henrik Kristoffersen en bronze.

Meilleur temps de la première manche, le Norvégien Atle Lie McGrath a lui aussi enfourché sur le second tracé, avant d'aller consommer sa déception en bord d'une piste voisine, étalé dans la neige. Seul Français classé, Steven Amiez termine à la 18e place.

La victoire de Meillard apporte une quatrième médaille d'or à l'équipe masculine suisse de ski alpin après celles conquises par Franjo von Allmen (descente et Super-G), et l'équipe de combiné (von Allmen - Tanguy Nef).

. Ski acrobatique: Eileen Gu encore en argent

Sacrée en slopestyle (piste jonchée d'obstacles), la Suisse Mathilde Gremaud, blessée après une chute à l'entraînement, n'a pu disputer la finale de Big Air, où les concurrents effectuent des figures après prise d'élan sur un tremplin.

En l'absence de Gremaud, la voie semblait dégagée pour la superstar chinoise Eileen Gu. Mais, comme en slopetsyle, la double championne olympique à Pékin (big air, halfpipe), a dû se contenter de l'argent à l'issue d'un concours très relevé remporté par la Canadienne Megan Oldham.

Championne olympique en titre, Gu a réalisé deux sauts de qualité pour un total de 179 points, mais les juges ont estimé qu'ils étaient un peu moins aboutis que ceux de la Canadienne (180,75), en bronze la semaine dernière sur le slopestyle.

L'Italienne Flora Tabanelli, victime d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit en novembre dernier, a décroché le bronze (178,25).

. Patinage artistique: les Japonais sacrés

Après les Français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry en danse sur glace, les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara ont été sacrés dans l'épreuve de couples de patinage artistique.

Cinquièmes à l'issue du programme court, le duo réalisé un programme libre proche de la perfection pour devancer les Géorgiens Anastasiia Metelkina et Luka Berulava.

Les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin qui abordaient l'épreuve finale en tête ont fini sur la troisième marche du podium.

Qualifié d'extrême justesse pour le programme libre, le couple français Camille et Pavel Kovalev s'est classé à la dernière place (16e).

