Après le pétrole, les entrées de devises à Cuba visées par Washington

Un homme est assis non loin d'une affiche représentant l'ancien dirigeant cubain Fidel Castro (1926-2016) dans une rue de La Havane, le 16 février 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )

L'étau des Etats-Unis pour réduire les entrées de devises à Cuba se resserre : tandis que plusieurs pays remettent en cause les accords pour recevoir des médecins cubains sous la pression de Washington, le blocus énergétique touche durement le tourisme et le tabac.

- Services médicaux -

L'envoi de missions médicales à l'étranger constitue la principale source de devises étrangères pour l'île, soit sept milliards de dollars en 2025, d'après des chiffres officiels.

Selon La Havane, 24.000 professionnels de santé étaient déployés dans 56 pays l'an dernier, dont plus de la moitié (13.000) au Venezuela.

Dans ce pays, la situation des médecins cubains reste pour l'heure globalement inchangée, malgré la chute de Nicolas Maduro. Elle pourrait cependant évoluer rapidement.

Parallèlement, la politique de pressions suivie par Washington dès 2025 commence à produire ses effets dans d'autres pays de la région.

Le Guatemala vient de mettre fin à un accord de 27 ans au cours desquels des milliers de médecins cubains ont travaillé dans des zones isolées de son territoire, tandis qu'Antigua-et-Barbuda a rompu son alliance historique avec La Havane en décembre.

Le Guyana entend rémunérer directement les professionnels cubains, en dehors des accords signés entre les deux Etats. "Nous voulons que les médecins soient payés directement, (...) ces accords vont évoluer", a récemment déclaré à l'AFP son ministre de la Santé, Frank Anthony.

- Tourisme -

Le blocus énergétique imposé par Washington à Cuba, où aucun pétrolier n'est entré depuis le 9 janvier, menace d'asséner un coup fatal au tourisme, la deuxième source de devises.

Le secteur, qui emploie environ 300.000 personnes, a déjà été affaibli ces dernières années par la pandémie et les sanctions américaines (-70% de revenus entre 2019 et 2025 selon des estimations reposant sur les chiffres officiels).

Après l'annonce par La Havane d'une pénurie de kérosène, les compagnies aériennes canadiennes et russes desservant l'île et la compagnie latino-américaine LATAM ont annoncé suspendre leurs vols une fois qu'elles auront achevé le rapatriement de leurs passagers encore sur place.

Au moins cinq pays ont demandé à leurs ressortissants d'éviter de se rendre à Cuba.

"En temps normal, la ville serait animée mais elle est beaucoup trop calme", a dit à l'AFP José Francisco Machin, le propriétaire d'une maison d'hôtes à Trinidad, une ville coloniale située à 325 km de la capitale. Il a déjà subi "plusieurs annulations" pour mars

- "Remesas" -

Les voies officielles d'entrées d'argent envoyé à leurs familles par les Cubains résidant à l'extérieur - les "remesas" - ont quasiment disparu depuis la suspension de ces envois par l'entreprise américaine Western Union en 2020, malgré une brève reprise entre 2023 et 2025.

Depuis lors, les Cubains reçoivent des dollars grâce à des "mules" qui voyagent en avion en provenance de Miami d'où ils amènent aussi des marchandises et des médicaments.

Ces vols n'ont pas été suspendus mais le représentant républicain de Floride, Carlos Gimenez, a déclaré début février avoir demandé aux compagnies aériennes américaines desservant Cuba d'"annuler tous les vols" en direction de l'île communiste et de son "régime brutal".

- Tabac -

A côté de la production de nickel, les cigares sont une autre source d'entrée de devises pour ce pays. En 2024, leurs ventes ont atteint 827 millions de dollars.

"L'agriculture n'est pas épargnée par la situation actuelle du pétrole, qui est très grave", explique à l'AFP Héctor Luis Prieto, un producteur de la région de la Vuelta Abajo (ouest), la Mecque du tabac cubain.

Pratiquement sans combustible, celui-ci se heurte à des difficultés en pleine récolte, tant pour la collecte des feuilles de tabac que pour l'irrigation des cultures qui sont encore dans les champs. Il parvient à irriguer grâce à un panneau solaire fourni par l'Etat "mais, bien sûr, nous avons besoin d'essence".

L'annulation du prestigieux festival du cigare prévu pour fin février à La Havane est un autre coup dur. L'événement rapporte chaque année au gouvernement plusieurs millions d'euros grâce à une prestigieuse vente aux enchères.

En 2025, le montant de cette vente a été de plus de 16 millions d'euros et de 17 et 11 millions d'euros les deux années précédentes. Les fonds recueillis sont officiellement destinés au secteur de la santé, qui a déjà dû réduire ses activités non essentielles.