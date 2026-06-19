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Trump déclare à Axios qu'il ne considère plus Anthropic comme une menace pour la sécurité nationale
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 21:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait peut-être considéré la semaine dernière la société d'intelligence artificielle Anthropic comme une menace pour la sécurité nationale, mais qu'il ne le faisait plus désormais, selon une interview accordée à "The Axios Show" et publiée vendredi.

Des responsables techniques d’Anthropic devaient rencontrer des représentants de l’administration Trump en début de semaine pour discuter d’un différend concernant l’accès des étrangers à ses modèles d’IA les plus avancés, Fable 5 et Mythos 5. La semaine dernière, l’entreprise a désactivé l’accès à ces modèles pour tous les utilisateurs après que Donald Trump eut ordonné à Anthropic d’empêcher les ressortissants étrangers d’y accéder.

Voici quelques extraits de l’interview accordée à Axios:

* Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait Anthropic, ou son directeur général Dario Amodei, comme une menace pour la sécurité nationale, Trump a répondu: "Eh bien, pas maintenant, mais il y a une semaine, peut-être."

* Trump a déclaré à Axios qu’Amodei avait réagi "très rapidement" et "de manière responsable" à la directive de l’administration en matière de contrôle des exportations.

* Trump et d’autres dirigeants du G7 ont rencontré des dirigeants du secteur technologique, dont Amodei, lors d’un sommet organisé cette semaine en France.

* Selon Axios, Trump n’a pas exclu de recourir aux pouvoirs d’urgence prévus par la loi sur la production de défense (DPA) à l’encontre d’Anthropic.

* "J’ai le pouvoir de recourir à de nombreux moyens", a déclaré Trump à propos de la DPA. "Mais je ne suis pas sûr de devoir le faire."

* Invité à commenter l’interview de Trump, un porte-parole d’Anthropic a déclaré: "Nous sommes reconnaissants envers l’administration pour son partenariat continu visant à résoudre cette affaire aussi rapidement que possible. Nous restons déterminés à travailler à ses côtés pour atteindre nos objectifs communs: protéger les infrastructures critiques et veiller à ce que les États-Unis restent à la pointe de l’IA."

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