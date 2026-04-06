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Trump assure que l'Iran pourrait être "éliminé" mardi soir
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 20:10

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par Nandita Bose et Steve Holland

L'Iran peut être anéanti en une nuit "et cette nuit pourrait bien être demain soir", a déclaré lundi le président américain Donald Trump, lors d'un discours prononcé à la Maison blanche devant des journalistes, exhortant Téhéran à conclure un accord avant mardi soir sous peine d'en subir les conséquences.

Le locataire de la Maison blanche avait auparavant menacé de détruire le réseau électrique et d'autres infrastructures civiles en Iran, réclamant la réouverture avant mardi à 20h00 (minuit GMT) du détroit d'Ormuz, dont la circulation est de facto bloquée par Téhéran depuis les premiers jours du conflit.

"Le pays tout entier peut être anéanti en une nuit, et cette nuit pourrait être demain soir", a déclaré Donald Trump, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, à Washington D.C.

Accompagné de hauts conseillers à la sécurité nationale, le président américain est revenu en détail sur l'opération menée durant le week-end par un commando pour secourir l'aviateur américain tombé sur le territoire iranien.

Il a indiqué que le pilote, dont l'identité n'a pas été révélée, se cachait dans les montagnes iraniennes et avait entrepris de continuer son ascension dans la montagne afin d'accroître ses chances de survie.

"C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin", a raconté Donald Trump.

Des centaines de soldats américains ont participé à la mission et se sont assurés que les Iraniens ne le trouvent pas en premier, a souligné le président américain.

(Reportage Nandita Bose and Steve Holland; version française Claude Chendjou)

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