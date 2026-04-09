UE: l'Italie demande une suspension des règles sur les déficits si la guerre au Moyen-Orient dure

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'expime devant le Parlement italien le 9 avril 2026 ( AFP / Andreas SOLARO )

La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a demandé jeudi une suspension "généralisée" des règles européennes sur le déficit si la guerre au Moyen-Orient se prolongeait.

"Si la crise au Moyen-Orient venait à se relancer, nous devrions nous poser sérieusement la question d’une réponse européenne qui, par son approche et ses instruments, ne soit pas différente de celle mise en place pour répondre à la pandémie", a lancé Giorgia Meloni lors d'un discours de politique générale devant le Parlement italien.

"Dans ce cas, nous estimons qu’il ne devrait pas être tabou d’envisager une possible suspension temporaire du Pacte de stabilité et de croissance, non pas une dérogation pour chaque État membre pris individuellement, mais une mesure généralisée", a-t-elle poursuivi.

L’Union européenne peut suspendre ces règles dans des circonstances exceptionnelles et en période de crise, comme elle l’a fait pendant la pandémie de coronavirus.

Cependant, une telle suspension (appelée "clause dérogatoire générale") n'est possible qu'en cas de "crise économique sévère dans l'ensemble de l'Union européenne ou de la zone euro", a rappelé le commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovkis lors d'une audition jeudi au Parlement européen.

"Mais nous ne sommes pas dans un tel scénario actuellement", a ajouté le responsable, qui continue de tabler sur un simple "ralentissement de la croissance" européenne, pour le moment chiffré autour d'un demi-point de PIB en 2026.

Par ailleurs, les règles du Pacte de stabilité et de croissance, révisées en 2024, prévoient désormais "des mécanismes intégrés" qui "offrent déjà une certaine marge de manœuvre budgétaire" aux Etats dans de telles situations, a-t-il souligné devant les eurodéputés.

Plus précisément, les pertes de recettes fiscales, et les dépenses accrues liées à la hausse des allocations chômage et des taux d'intérêts liées aux dégradations de la conjoncture sont exclues de l'évaluation des performances budgétaires.

Le gouvernement Meloni a déjà temporairement réduit les taxes sur les carburants face à la hausse des prix de l’énergie consécutive à la guerre entre les États-Unis et Israël, et l’Iran.

Giorgia Meloni s'est dite mercredi prête à aller plus loin. "Face au risque du choc énergétique le plus grave que nous ayons connu dans un passé récent, à la possibilité d’une nouvelle hausse des prix de l’énergie, des carburants et des biens de consommation, et au risque de voir des chaînes d'approvisionnement entières interrompues et notre économie paralysée, c’est le devoir précis du président du Conseil de faire tout ce qui est possible" pour maintenir les prix à un niveau bas, a-t-elle déclaré.

Giorgia Meloni s’est récemment rendue en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar pour tenter de sécuriser les approvisionnements énergétiques de l'Italie, très dépendante, notamment pour le gaz, d’une région qui, a-t-elle indiqué, fournit environ 15% des besoins du pays.

Elle a également annoncé jeudi qu’elle se rendrait prochainement en Azerbaïdjan.

L'Italie a échoué de peu en 2025 à passer sous la barre européenne des 3% de déficit. Près de 15 ans après la crise de la dette italienne, le gouvernement a redressé les comptes mais est resté à 3,1% de déficit du Produit intérieur brut (PIB).