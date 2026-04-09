Fast Retailing (Uniqlo) relève à nouveau ses prévisions et met le cap sur les Etats-Unis

Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) a encore relevé jeudi ses prévisions pour son exercice décalé 2025/26 après des profits robustes au premier semestre, et entend accélérer son expansion internationale, notamment aux Etats-Unis où il s'associe avec l'équipe phare de base-ball des Dodgers.

( AFP / ANNA KURTH )

Le champion nippon de l'habillement avait connu lors de son exercice 2024/25 achevé fin août sa quatrième année de bénéfices record d'affilée, ayant fortement accéléré son expansion en dehors de l'archipel depuis la période creuse de la pandémie de Covid-19.

Il prévoit désormais un bénéfice d'exploitation de 700 milliards de yens (3,78 milliards d'euros) sur l'exercice 2025/26 entamé en septembre, contre 650 milliards précédemment, et un bénéfice net de 480 milliards de yens (contre 450 milliards précédemment).

Les ventes devraient elles s'envoler de quelque 14,7% sur l'exercice pour atteindre 3.900 milliards de yens (21,05 milliards d'euros), prévision elle-aussi relevée.

Cette embellie reflète des résultats solides sur la période septembre-février, dopés "par les ventes robustes d'Uniqlo dans toutes les régions, la marque atteignant des résultats semestriels record avec une adhésion ne cessant de croître à l'international".

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe japonais s'est envolé de presque 15% sur un an à 2.055 milliards de yens (11,09 milliards d'euros), pour un bénéfice net de 279,2 milliards de yens (1,5 milliard d'euros), en hausse de quasiment 20%.

Les ventes d'Uniqlo (sa marque phare) se sont redressées au Japon (+7,4%), et surtout ont flambé de 22,4% à l'international, générant un bénéfice d'exploitation accru de presque 40% sur un an.

Le retournement se confirme en Chine, son premier marché hors Japon.

Alors que ses ventes et profits y avaient fondu sur l'exercice écoulé, Uniqlo International fait désormais état sur le premier semestre d'un rebond du chiffre d'affaires et d'une croissance "à deux chiffres" de ses bénéfices en Chine continentale, où il a profité des soldes du Nouvel An lunaire.

Parallèlement, Uniqlo affiche "une croissance à deux chiffres" de ses ventes et bénéfices au premier semestre en Amérique du Nord comme en Europe, assurant y avoir bien vendu ses gammes hivernales.

Le marché nord-américain est l'objet de toutes ses convoitises: Fast Retailing vient de conclure un accord majeur avec les Dodgers de Los Angeles, équipe championne de la Ligue nationale de base-ball, et qui compte dans ses rangs le joueur japonais vedette Shohei Ohtani.

Le logo rouge et blanc d'Uniqlo sera visible dans le stade -une façon de capitaliser sur la passion des amateurs de base-ball japonais et américains, en offrant à Uniqlo une visibilité exceptionnelle.

Selon Bloomberg, Fast Retailing réalise moins de 10% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis et y compte seulement 3% de ses points de vente, augurant d'un potentiel de croissance significatif.