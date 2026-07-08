Trump arrive en Grande-Bretagne après le sommet de l'Otan en Turquie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump est arrivé mercredi soir en Grande-Bretagne, à la base de la RAF de Mildenhall, alors qu'il était en route vers les États-Unis après un sommet de l'Otan en Turquie.
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