Trump arrive en Grande-Bretagne après le sommet de l'Otan en Turquie

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Le président américain Donald Trump est arrivé mercredi soir en Grande-Bretagne, à la base de la RAF de Mildenhall, alors qu'il était en route vers les États-Unis après un sommet de l'Otan en Turquie.