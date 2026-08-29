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Trump annonce une offensive américaine de grande envergure visant à prendre le contrôle des vastes réserves pétrolières du Venezuela
information fournie par Reuters 29/08/2026 à 01:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation et ajout de détails dans l'ensemble du texte) par Jarrett Renshaw

Le président Donald Trump a annoncé vendredi une initiative américaine sans précédent visant à prendre le contrôle d’un cinquième des vastes réserves pétrolières du Venezuela, pariant sur la capacité des entreprises américaines à redynamiser le secteur énergétique en difficulté de ce pays membre de l’OPEP, tout en offrant une nouvelle source de brut susceptible de contribuer à faire baisser les prix des carburants aux États-Unis.

Trump n'a donné que peu de détails sur cet accord, se contentant d'indiquer que les États-Unis avaient obtenu le contrôle majoritaire de plus de 65 milliards de barils de réserves pétrolières avérées du Venezuela grâce à un partenariat avec le secteur privé.

“Sous ma direction, le secrétaire d’État Marco Rubio et le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth, travaillant en étroite collaboration avec la très respectée présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, et grâce à un partenariat avec des entreprises privées, ont obtenu le contrôle majoritaire par les États-Unis de plus de 65 MILLIARDS DE BARILS de réserves pétrolières prouvées au Venezuela, sans aucun coût pour le contribuable américain”, a écrit Trump sur Truth Social.

Cette annonce intervient après plusieurs semaines de négociations entre les États-Unis et le Venezuela concernant un accord qui donnerait aux entreprises américaines un accès à long terme à un ensemble de gisements pétroliers vénézuéliens et garantirait l’approvisionnement en pétrole brut des États-Unis.

Des sources avaient précédemment indiqué à Reuters qu’un modèle de concession était à l’étude, les gisements pouvant être mis aux enchères auprès de producteurs américains, mais cet accord pourrait se heurter à des obstacles juridiques et constitutionnels au Venezuela, où l’État conserve le contrôle des activités essentielles de l’industrie pétrolière.

Cet accord représenterait une expansion spectaculaire du rôle des États-Unis dans l’industrie pétrolière vénézuélienne, alors que l’administration Trump cherche à relancer la production du pays, en déclin, et à s’assurer davantage de pétrole brut pour les raffineries américaines. Le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, mais ne produit qu’environ 1,25 million de barils par jour, un chiffre bien inférieur à son potentiel après des années de sous-investissement, de mauvaise gestion et de sanctions.

L’annonce de Trump n’a fourni que peu de détails sur la structure de l’accord, les gisements ou les entreprises concernées, ni sur la manière dont les États-Unis exerceraient un contrôle majoritaire sur les réserves.

Depuis que les États-Unis ont renversé et écarté du pouvoir l’ancien président Nicolás Maduro en janvier, Washington s’efforce de garantir un approvisionnement stable en pétrole brut vénézuélien aux raffineries américaines, tout en encourageant les investissements américains dans l’industrie pétrolière du pays.

L'administration Trump subit des pressions à l'approche des élections de mi-mandat prévues plus tard cette année en raison de la hausse des prix de l'essence, qui pourrait être atténuée par un approvisionnement en pétrole moins coûteux et une augmentation de la production. Les États-Unis cherchent également des solutions pour reconstituer leur réserve stratégique de pétrole, notamment la possibilité d'échanges de brut avec des producteurs américains.

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