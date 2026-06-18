Trump annonce qu'Apple va s'associer à Intel pour la conception et la production de puces aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte à partir du paragraphe 2)

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi dans un message publié sur Truth Social qu'Apple AAPL.O avait accepté de collaborer avec Intel INTC.O pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis.

Un partenariat avec Intel permet à Apple de diversifier sa base de production alors qu’elle cherche à augmenter sa capacité de fabrication de puces. Le fabricant de l’iPhone dépend fortement de TSMC 2330.TW , dont les lignes de production de pointe sont très sollicitées par les fabricants de puces d’IA tels que Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O .

Intel a conclu un accord préliminaire pour fabriquer certaines puces pour Apple après plus d’un an de discussions, a rapporté le Wall Street Journal en mai.

Apple et Intel n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters, formulée en dehors des heures de bureau habituelles.

Un contrat avec Apple garantit à Intel une demande régulière de la part de l’une des plus grandes entreprises mondiales d’électronique grand public, ce qui renforce à la fois sa réputation et son activité de fabrication, qui a pris du retard par rapport à TSMC ces dernières années.

En début de semaine, Intel a annoncé que sa nouvelle génération de technologie de fabrication 18A était entrée en phase de production initiale, le fabricant de puces constatant une forte demande pour ses processeurs centraux.

L’année dernière, l’administration Trump a acquis une participation de 10 % dans Intel et a annoncé son intention d’investir environ 10 milliards de dollars dans le fabricant de puces afin de construire ou d’agrandir des usines aux États-Unis.

Trump avait précédemment déclaré qu’il « aurait dû demander davantage » de parts dans Intel, huit mois après que la participation du gouvernement dans Intel eut atteint une valeur supérieure à 50 milliards de dollars.

L’administration a intensifié ses efforts pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement américaines en minéraux critiques et en semi-conducteurs, notamment en prenant des participations dans des entreprises afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine.