Trump annonce la signature par les Etats-Unis et l'Iran d'un protocole d'accord

par Parisa Hafezi, Phil Stewart et Yomna Ehab

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi la signature d'un accord-cadre en vue de mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran qui prévoit notamment la réouverture du détroit d'Ormuz mais laisse en suspens le sort du programme nucléaire de Téhéran dans l'attente de nouvelles négociations.

Cet accord constitue l'avancée la plus significative vers la paix depuis que le conflit a été déclenché fin février par des frappes israélo-américaines contre la République islamique, avant que la guerre ne s'étende au Liban et au Moyen-Orient, provoquant des milliers de morts et une crise majeure sur les marchés de l'énergie.

"L'accord est signé. Et le détroit est déjà partiellement rouvert, comme vous le savez", a déclaré Donald Trump à des journalistes à son arrivée à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) pour l'ouverture du G7.

"Vendredi, il sera totalement rouvert", a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

Le vice-président américain JD Vance avait annoncé plus tôt que le protocole d'accord avait été signé en ligne dimanche par les dirigeants américains et iraniens.

Il a déclaré par ailleurs qu'il se rendra vendredi pour une cérémonie de signature à Genève, en Suisse, à laquelle participeront également le président du Parlement iranien, Mohammad ​Bagher Qalibaf et le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araqchi.

Donald Trump a dit que les détails de l'accord seront rendus publics à la suite de cette cérémonie, laissant planer le doute quant à sa participation.

La guerre est devenue aux Etats-Unis un poids politique pour Donald Trump et les élus républicains du Congrès, les sondages faisant état d'un mécontentement croissant dû à la hausse des prix de l'essence à l'approche des élections de mi-mandat de novembre.

Le leader démocrate du Sénat américain, Chuck Schumer, a exhorté le locataire de la Maison blanche à publier les détails de l'agrément et à les partager avec le Congrès américain.

"Le peuple américain mérite les détails et une transparence totale (...) qu'est-ce qui est inclus dans ce 'protocole d'accord' ?", s'est-il interrogé dans un communiqué. "Est-ce que les militaires seront toujours en danger ? Et qu'avons nous gagné avec cette guerre de Trump ?"

Signe d'un accord fragile, Israël, avec qui les Etats-Unis ont démarré les hostilités contre l'Iran le 28 février, a mené une frappe de drone dimanche dans le sud du Liban, où l'armée israélienne dit combattre le Hezbollah, groupe chiite allié de Téhéran.

Benjamin Netanyahu a plusieurs fois ignoré les demandes américaines visant à ce qu'Israël limite ses actions militaires au pays du Cèdre afin de permettre une entente avec Téhéran, affirmant qu'il conserverait sa liberté d'action, tandis que l'Iran a fait de la cessation des hostilités au Liban une exigence majeure.

L'Iran indique qu'un accord de paix doit inclure le Liban alors qu'Israël dit se réserver le droit d'agir militairement contre Beyrouth.

Selon un haut responsable américain, un retrait israélien du Liban n'est pas une condition préalable à la signature de l'accord.

"L'accord est un cessez-le-feu, et ce ne sera pas un cessez-le-feu à sens unique, signifiant que si l'Iran ne peut pas contrôler le Hezbollah et s'ils attaquent des positions israéliennes ou des villages israéliens, Israël aura le droit de se défendre et de répondre."

Les prix du pétrole, qui ont augmenté dans la foulée du déclenchement de la guerre et le blocage de facto du détroit d'Ormuz, ont plongé alors que les marchés financiers touchaient des records.

PÉRIODE DE NÉGOCIATIONS DE 60 JOURS

Selon les quelques informations partagées au compte-gouttes par les deux parties, l'accord inclut une réouverture du détroit d'Ormuz ainsi que la prolongation du cessez-le-feu pour ouvrir une période de négociations de 60 jours, au cours de laquelle la question du nucléaire iranien sera abordée.

Bien que les termes de l'accord n'aient pas encore été rendus publics, des responsables américains affirment que les avantages économiques prévus pour l'Iran dans le cadre de cet accord dépendent du respect par ce dernier de l'engagement pris de ne jamais se doter de l'arme nucléaire.

L'administration Trump avait précédemment indiqué que tout déblocage de fonds n'aurait lieu qu'une fois que l'Iran aurait rempli certaines conditions prévues par un accord de paix.

Un haut responsable iranien avait auparavant déclaré à Reuters que, selon les termes du projet, les États-Unis accepteraient de débloquer 25 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés.

Selon le haut responsable iranien, le projet d'accord permettrait à l'Iran - qui nie toujours chercher à se doter de la bombe atomique - de diluer son uranium enrichi.

LE LIBAN, POINT DE CONTENTIEUX

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a pour sa part écrit sur Telegram que les attaques israéliennes contre le Liban devaient cesser complètement et que les États-Unis portaient la responsabilité de mettre en œuvre l'accord-cadre.

Selon Nabih Berri, président du Parlement libanais et allié du Hezbollah, cet accord jette les bases de la sécurité et de la stabilité dans la région, y compris au Liban.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a pas encore réagi publiquement aux annonces de Washington et Téhéran, mais le ministre de la Défense Israel Katz a déclaré que l'Etat hébreu s'opposerait à toute pression visant à lui faire retirer ses troupes des zones qu'il occupe dans le sud du Liban.

"C'est la principale leçon des événements du 7 octobre", a déclaré Israel Katz. "Le Premier ministre Netanyahu l'a clairement fait savoir au président américain Donald Trump et à d'autres hauts responsables américains, et je l'ai également précisé hier au secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth."

De nombreux dirigeants mondiaux ont salué lundi l'annonce d'un accord. Dans une déclaration commune, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et l'Italie se sont dites prêtes à lever les sanctions contre l'Iran sous réserve de "mesures claires et vérifiables" visant à limiter son programme nucléaire.

(Version française Benoit Van Overstraeten, Benjamin Mallet et Zhifan Liu)