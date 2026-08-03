Trump annonce des discussions avec l'Iran, ne fixe pas de date butoir pour un accord

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que des discussions avec Téhéran se tiendraient ce lundi, refusant toutefois de fixer une date butoir pour un accord, après avoir annoncé auparavant renoncer à attaquer l'Iran dans l'espoir d'une entente rapide sur la réouverture du détroit d'Ormuz.

S'exprimant devant les journalistes présents à bord de l'avion présidentiel Air Force One le ramenant à Washington après avoir passé le week-end dans sa résidence du New Jersey, Donald Trump a annoncé que des négociations avec l'Iran se tiendraient lundi. Il n'a donné aucune précision sur le lieu ou les participants à cette réunion.

Interrogé sur un potentiel ultimatum fixé à Téhéran pour sceller un accord, le chef de la Maison blanche a refusé de répondre. "Est-ce que je préférerais conclure un accord ? Je n'ai pas envie de tuer des gens (...) Beaucoup de personnes meurent, et nous ne voulons pas cela", a-t-il dit.

Depuis le début du conflit, déclenché le 28 février dernier par la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël en Iran, Donald Trump multiplie les commentaires optimistes et les menaces. Il a revendiqué à plusieurs reprises qu'un accord avec Téhéran était proche, avant qu'un protocole soit signé en juin - les deux camps se sont rapidement accusés mutuellement de l'avoir enfreint.

Plusieurs milliers de personnes ont été tuées à travers la région, principalement en Iran et au Liban, où Israël a lancé une vaste campagne militaire distincte et dont il a occupe le Sud depuis mars dernier.

Donald Trump a régulièrement menacé d'intensifier les bombardements contre l'Iran, promettant un temps d'"éradiquer" la civilisation iranienne et prévenant à nouveau en juillet qu'il pourrait cibler les infrastructures énergétiques du pays.

L'apparente volonté de désescalade du président américain marque un nouveau revirement dans le conflit, qui s'est élargi en juillet avec des attaques en mer Rouge effectuées par les miliciens Houthis alignés sur Téhéran, tandis que Washington a bombardé l'Iran pendant treize nuits consécutives et a également frappé des groupes armés chiites en Irak en coopération avec l'Arabie saoudite.

La presse officielle iranienne a rapporté dimanche que le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi s'est entretenu par téléphone avec son homologue saoudien le Prince Faisal ben Farhane et avec le commandant de l'armée pakistanaise Asim Munir pour discuter des efforts diplomatiques.

Selon l'agence de presse officielle IRNA, des négociations entre l'Iran et Oman à propos du détroit d'Ormuz se trouvent dans leur dernière ligne droite.

Une source régionale au fait de la question a déclaré la semaine dernière à Reuters que le sultanat avait présenté à Téhéran une proposition visant à mettre en place un mécanisme régional conjoint pour la gestion du détroit d'Ormuz - une proposition publiquement rejetée par l'Iran.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les discussions avec Oman étaient centrées sur une nouvelle route maritime dans le détroit. Cela n'a "aucun lien avec le fait qu'Ormuz soit ouvert ou fermé", a ajouté Esmaïl Baghaeï. "C'est une discussion séparée".

(Reportage de Steve Holland à bord d'Air Force One, Yasmine Ghania et Menna Alaa El-Din au Caire, Daniel Moshashai à Dubaï; version française Jean Terzian)