Chine-La croissance de l'activité manufacturière a ralenti en juillet-enquête privée

PHOTO D'ARCHIVES : Usine du groupe Beiben Trucks à Baotou lors d'une visite de presse organisée.
L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en juillet à son rythme le moins important en quatre mois, sous l'effet d'un ralentissement de la production et des nouvelles commandes, tandis que les livraisons à l'étranger ont rebondi, montre une enquête privée publiée lundi.
L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 50,9 après 51,7 en juin, alors que le consensus ressortait à 51,5.
Il reste toutefois au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.
Un rapport officiel publié vendredi indique que l'activité manufacturière chinois s'est contractée de manière inattendue en juillet, alimentant les préoccupations à propos du ralentissement de la croissance de la deuxième économie mondiale.
(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)
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