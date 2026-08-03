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Chine-La croissance de l'activité manufacturière a ralenti en juillet-enquête privée
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 04:37
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PHOTO D'ARCHIVES : Usine du groupe Beiben Trucks à Baotou lors d'une visite de presse organisée.

PHOTO D'ARCHIVES : Usine du groupe Beiben Trucks à Baotou lors d'une visite de presse organisée.

‌L'activité du secteur manufacturier en ​Chine a progressé en juillet à son rythme le moins ​important en quatre mois, sous l'effet d'un ​ralentissement de la ⁠production et des nouvelles commandes, ‌tandis que les livraisons à l'étranger ont rebondi, montre ​une ‌enquête privée publiée lundi.

L'indice ⁠PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier ⁠à ‌50,9 après 51,7 en juin, ⁠alors que le consensus ‌ressortait à 51,5.

Il reste ⁠toutefois au-dessus du seuil de ⁠50 ‌qui sépare contraction et expansion de ​l'activité.

Un rapport ‌officiel publié vendredi indique que l'activité manufacturière chinois ​s'est contractée de manière inattendue en juillet, ⁠alimentant les préoccupations à propos du ralentissement de la croissance de la deuxième économie mondiale.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française ​Jean Terzian)

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