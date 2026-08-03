Le Japon confirme une intervention avec les USA sur le yen

PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant des billets de banque en yens et en dollars américains

Le gouvernement ​japonais a déclaré lundi avoir effectué ​une intervention sur le ​yen en ⁠collaboration avec les ‌Etats-Unis vendredi afin de répondre à ​la "volatilité ‌excessive" et ⁠aux "mouvements désordonnés" de la devise.

Dans un ⁠communiqué, le ‌ministère japonais a ⁠ajouté qu'il ‌n'hésiterait pas ⁠à prendre des ⁠mesures supplémentaires.

Le ‌ministère "demeure attentif et ​en ‌communication étroite" avec le Trésor américain, ​a dit la ⁠ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, dans le communiqué.

(Kantaro Komiya; version française Jean ​Terzian)