Le Japon confirme une intervention avec les USA sur le yen

PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant des billets de banque en yens et en dollars américains
Le gouvernement japonais a déclaré lundi avoir effectué une intervention sur le yen en collaboration avec les Etats-Unis vendredi afin de répondre à la "volatilité excessive" et aux "mouvements désordonnés" de la devise.
Dans un communiqué, le ministère japonais a ajouté qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures supplémentaires.
Le ministère "demeure attentif et en communication étroite" avec le Trésor américain, a dit la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, dans le communiqué.
(Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)
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