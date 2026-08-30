Trump affirme que Welker, de NBC, sera signalée à la FCC pour la caractérisation de son bilan en matière de soutiens politiques

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(Ajoute des informations contextuelles et des détails sur les mesures prises par la FCC)

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche dans un message publié sur Truth Social que Kristen Welker, de NBC, ferait l’objet d’un signalement auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) en vue d’une « réprimande ou d’une sanction », après avoir affirmé qu’elle avait rapporté que le président républicain avait obtenu des résultats mitigés dans son soutien aux candidats.

"Kristen Welker, la "présentatrice" impopulaire de l'émission Meet the Press, autrefois formidable et désormais considérée comme Meet the Fake Press, vient de déclarer que Donald Trump avait obtenu des "résultats mitigés" concernant ses soutiens aux candidats, alors que les récentes victoires de Darline Graham et Mike Mazzei s'élèvent à 100 % pour le Sénat américain et à 98 % pour la Chambre des représentants", a écrit Trump.

"En raison de cette inexactitude délibérée, elle fera l’objet d’un signalement auprès de la FCC en vue d’une réprimande ou d’une sanction. Malheureusement, elle n’est pas la seule", a ajouté Trump dans son message.

NBC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les commentaires de Trump s’inscrivent dans la lignée d’une série d’attaques virulentes qu’il a lancées contre les médias d’information. Il a à plusieurs reprises exhorté les chaînes de télévision à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui se sont montrées critiques à son égard ou à l’égard de son administration.

ABC et sa société mère Disney DIS.N ont intenté une action en justice contre la FCC au début du mois afin d’empêcher un réexamen anticipé des licences de huit stations ABC, arguant que l’administration Trump tente de sanctionner la chaîne en raison de son contenu diffusé. Trump a fait pression à de nombreuses reprises sur la FCC pour qu’elle révoque les licences d’ABC.

La FCC enquête également sur les relations entre Comcast (maison mère de NBC) CMCSA.O et ses chaînes de télévision locales affiliées, dernière enquête en date d’une série visant les principaux diffuseurs américains, qui bénéficient de droits étendus en matière de liberté d’expression en vertu du Premier amendement de la Constitution américaine.

Les chaînes de télévision ont besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la menace de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation.