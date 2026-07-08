Trump affirme que le nouvel Air Force One s'envole pour l'Europe afin que les soldats puissent le voir

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Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi aux journalistes qu’il quitterait le sommet de l’OTAN en Turquie à bord de l’ancienne version de l’Air Force One, car le nouvel appareil, un cadeau du Qatar, se rendait dans quelques bases en Europe afin que les soldats puissent le voir.