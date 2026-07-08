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Trump affirme que la décision concernant la vente de F-35 à la Turquie n'a pas encore été prise
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait vendre des avions F-35 à la Turquie, mais qu'il prenait en considération le fait que le président Tayyip Erdogan avait été un allié de premier plan.

"Je n'ai pas encore tout à fait pris ma décision, mais j'ai tendance à dire: écoutez, il a tout fait, il nous a aidés de tant de façons différentes", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN à Ankara.

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