Trump affirme que la décision concernant la vente de F-35 à la Turquie n'a pas encore été prise

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Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait vendre des avions F-35 à la Turquie, mais qu'il prenait en considération le fait que le président Tayyip Erdogan avait été un allié de premier plan.

"Je n'ai pas encore tout à fait pris ma décision, mais j'ai tendance à dire: écoutez, il a tout fait, il nous a aidés de tant de façons différentes", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN à Ankara.